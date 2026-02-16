オンラインの家庭教師サービスなどを運営する会社がすべての事業を突如停止し、契約者などから困惑と怒りの声があがっています。

■“異変”感じた保護者も

“受験シーズン”まっただ中のこの2月中盤に、家庭教師などの運営会社が突如出したお知らせ。

「2月13日をもって全ての当社の事業を停止することと致しました」

高校1年生の娘が利用していた保護者は…

娘が利用していた保護者「ちょっと理解ができなくて（授業料は）今月分はもう支払っているので、あと半月。娘の方がやっぱりショックも大きくてちょっと動揺しているので、勉強に身が入らない感じ。『本当に授業が受けられないのか』『どうしようもないのか』と結構何度か聞いていた」

事業停止を発表したのは、家庭教師サービスなどを手がける「バンザン」。1995年に設立し、近年はオンライン教育に注力。日本全国のみならず、欧米やアジアなど海外在住者に対してもオンラインでサービスを提供していたといいます。去年9月には関西の高校と新たな提携を発表。

◇

バンザン・山田博史社長（去年9月）「ミッションはオンライン教育で人の可能性を広げ、人生を豊かにすること。学校も塾・予備校も先生が足りていない状況。それを解消するために事業を行っている会社です」

社長はこう語っていましたが、この日から半年たたずで会社は事業停止に。16日、東京地裁から破産手続き開始の決定を受けたということです。ホームページによりますと、在籍する教師はおよそ4万人。SNS上では、報酬の未払いなどを訴える投稿が相次いでいました。

「news every.」が話を聞いた教師もその1人。

報酬未払いを訴える教師「何度も何度も会社からメールが来て『必ず払うよ』と。ただシステムがどうのこうのということで、事業停止の前の日に電話したときでさえ『明日払いますから』と」

支払われていない報酬は2か月分で120万円ほどだといいます。

報酬未払いを訴える教師「報酬が全額戻ってくることが一番の望みなんですが、現実問題として難しい。絶対に許せない」

◇

また、生徒の保護者は少し前から“異変”を感じていたといいます。

娘が利用していた保護者「（去年）12月の時点で、まだ年払いを募集していて『（授業料）1年分払えば1か月無料です』みたいな。『もういいです』って言っても『いやお得ですよ』みたいな感じで何度か話がきて、これ大丈夫かな」

■「申し訳なく思っている」社長がコメント

突然の事業停止。受験生や契約者への支援も。

バンザンとは別のオンライン個別指導・佐藤壮夫代表「受験のプレッシャーと戦っている生徒様についてはさらなる不安。今回支援をしていこうと」

バンザンとは別のオンラインの個別指導を手がける会社は、入会金と受講料1か月分を無料で授業を受けられる緊急支援を行うということです。

東京商工リサーチによりますと、債権者は生徒およそ1800人を含め3000人を超える可能性があるということです。

バンザンの社長は代理人弁護士を通じ「このような事態になって申し訳なく思っている」とコメントしています。