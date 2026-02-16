櫻坂46、14thシングルジャケットアートワーク5種解禁 BACKSセンターは村山美羽に決定【一覧あり】
櫻坂46が3月11日に発売する14thシングル「The growing up train」のジャケットアートワークが公開された。
【画像】圧倒的オーラ！新ジャケットアートワーク全5種一覧
本作のクリエイティブディレクション・アートディレクションは、前作「Unhappy birthday構文」に引き続きTOCCHIIが担当。さらに本作よりアートディレクションチームに本多恵之氏、高橋祐司氏が参加し、ビジュアルディレクションをフジイセイヤ氏が務めるなど、新たなクリエイティブチームによって制作された。
アートワークのコンセプトは「交わる軌道、運命の始動」。すべてを懸けて進んできた櫻坂46のメンバー一人ひとりの意志や想いが一つに重なる瞬間を、“日食”という光と影が交わる現象になぞらえて表現。さらに、グループ誕生5年を迎え、そこからまた新たな運命を動かしていく姿を力強く描いている。
TYPE-Aはセンターを務める二期生の藤吉夏鈴が圧倒的なオーラで表紙を飾り、フロントの二期生・田村保乃、三期生・的野美青はTYPE-Bで美しい光を放つ。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが村山美羽であることも公開となった。併せて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像もYouTube Shortsにて公開された。
【画像】圧倒的オーラ！新ジャケットアートワーク全5種一覧
本作のクリエイティブディレクション・アートディレクションは、前作「Unhappy birthday構文」に引き続きTOCCHIIが担当。さらに本作よりアートディレクションチームに本多恵之氏、高橋祐司氏が参加し、ビジュアルディレクションをフジイセイヤ氏が務めるなど、新たなクリエイティブチームによって制作された。
TYPE-Aはセンターを務める二期生の藤吉夏鈴が圧倒的なオーラで表紙を飾り、フロントの二期生・田村保乃、三期生・的野美青はTYPE-Bで美しい光を放つ。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが村山美羽であることも公開となった。併せて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像もYouTube Shortsにて公開された。