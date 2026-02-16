藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は16日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第4局の前日検分を行い、その後それぞれが取材に応じた。

検分前には南海電鉄「和歌山市駅」にて、同電鉄の観光列車「めでたいでんしゃ」で撮影に臨んだ2人。終点「加太駅」で有名なタイをモチーフにし、内装も外観もカラフル。電車好きで知られる藤井は「対局前に鉄道関連は少ない。私にとってはうれしかったしサプライズ」と話し、興味津々で電車を見つめていた。

特に印象的だったのは内装だといい、「観光に来た人はもちろん、地域の人も楽しめるデザイン。毎日乗っても飽きないと思います」と感想を述べる。「和歌山では『特急くろしお』以外乗れていないので、また機会があったら」とリラックスした表情で語った。

ここまでの成績は藤井1勝、永瀬2勝で、永瀬がリードする展開。第3局は後手の藤井が雁木模様の将棋で工夫を見せたが、永瀬の深い研究が光った。難解な終盤でもノーミスで、永瀬の“完全試合”ともいえる将棋だった。第4局では「めでたい…」を楽しんだ藤井が再びタイに戻すのか、永瀬がタイトル獲得に王手をかけるのか。注目の対局はあす17日午前9時から始まる。