ドジャース・大谷翔平投手も使用するスポーツブランド「ニューバランス」を展開する株式会社ニューバランスジャパンは１６日、都内で内覧会を開催し、ＤｅＮＡの牧秀悟内野手と広島の小園海斗内野手と、２０２６年よりアドバイザリー契約を締結すると発表した。侍ジャパン常連クラスの実力者２人が“ＮＢファミリー”入り。日本球界を足元から盛り上げる。

牧はプロ２年目から同社のスパイクを愛用してきた。「ホールド感、クッション性がとても良く、プレーに欠かせないギア」と絶大な信頼を口にし、「けがなく最高のパフォーマンスができるよう頑張ります」と力強く宣言。フットウエア契約でさらなる飛躍を誓った。

一方の小園は、昨季から製品を使用し首位打者を獲得するなど結果を残してきた。「タイトルも獲ることができました。ニューバランスとともにさらに成長していけると感じています」と手応え十分。スパイクに加え、トレーニングアパレルでも契約を結び、「昨年以上に活躍したい」と誓った。

ニューバランスジャパンの久保田伸一代表取締役社長は「日々のトレーニングから大舞台での挑戦まで全力でサポートする」と全面バックアップを約束。両雄とともに野球の魅力を発信し、新たなカルチャー創出へ動き出す。

日本代表級の２人が選んだ勝負ギア。足元から生まれる進化が、２０２６年シーズンの主役争いをさらに熱くする。