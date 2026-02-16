「川崎ブレイブサンダース」と「AKB48」が監修する乙女ゲーム「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」の公式サイトが公開
【MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-】 2026年 発売予定
(C)KAWASAKI BRAVE THUNDERS/AKB48/VISUALNOTES./IDEA FACTORY
アイディアファクトリーは、Nintendo Switch用ゲームソフト「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」の公式サイトを2月16日に公開した。
本作はプロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」とアイドルグループ「AKB48」が監修する新感覚女性向け恋愛ゲーム。
川崎ブレイブサンダースを舞台に選手となった主人公がチームと共に男女混合リーグで奮闘するストーリーが展開され、多くの苦難や逆境が襲いかかる中での熱いドラマや、甘くもどかしい物語が描かれる。
また、公式サイトでは攻略対象キャラクターなども公開された。【Nintendo Switch「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開ムービー】
攻略対象キャラクター
新起 生絃（あらき いづる）
CV：沢城 千春氏
玖保田 樹（くぼた みき）
CV：榎木 淳弥氏
倉野 グレン（くらの ぐれん）
CV：寺島 拓篤氏
神郷 圭碁（かみさと けいご）
CV：中島 ヨシキ氏
中衣 遊哉（なかい ゆうや）
CV：杉田 智和氏
『MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-』- 【公式】オトメイト (@OtomateWeb) February 16, 2026
公式サイトを公開しました♪https://t.co/npuYfSohJZ #オトメイト pic.twitter.com/IUsQqAkV6Y
