【MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-】 2026年 発売予定

アイディアファクトリーは、Nintendo Switch用ゲームソフト「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」の公式サイトを2月16日に公開した。

本作はプロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」とアイドルグループ「AKB48」が監修する新感覚女性向け恋愛ゲーム。

川崎ブレイブサンダースを舞台に選手となった主人公がチームと共に男女混合リーグで奮闘するストーリーが展開され、多くの苦難や逆境が襲いかかる中での熱いドラマや、甘くもどかしい物語が描かれる。

また、公式サイトでは攻略対象キャラクターなども公開された。

攻略対象キャラクター

新起 生絃（あらき いづる）

【Nintendo Switch「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開ムービー】

CV：沢城 千春氏

玖保田 樹（くぼた みき）

CV：榎木 淳弥氏

倉野 グレン（くらの ぐれん）

CV：寺島 拓篤氏

神郷 圭碁（かみさと けいご）

CV：中島 ヨシキ氏

中衣 遊哉（なかい ゆうや）

CV：杉田 智和氏

(C)KAWASAKI BRAVE THUNDERS/AKB48/VISUALNOTES./IDEA FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です