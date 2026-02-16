2月16日までに、タレントの王林がInstagramを更新。近影を公開したが、そのつややかな姿が話題となっている。

王林は、《VALENTINE》と記し、《今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん VALENTINEに着たかったroom wear》と、友人たちと過ごしたことを報告した。

「添えられた複数の写真の中には、髪の毛をお団子にまとめて、艶のある小さなハート柄が入った淡いピンクのキャミソールを着用した王林さんの姿が見られました」（芸能プロ関係者）

Instagramのコメント欄には、彼女の露出度の高い姿に釘づけになるファンからのコメントが続出した。

《なんかSexyになってるよ、素敵!》

《なんだか大人になりすぎだわ》

《スタイル抜群で綺麗で可愛い》

色っぽさが醸し出された王林に、ファンも騒然。前出の芸能プロ関係者によると、王林はこれまでも、デビュー当時の純朴さとかけ離れた姿が話題に上がっていたという。

「2024年11月には、出演するミュージカル『プロデューサーズ（THE PRODUCERS）』の衣装をInstagramに公開しました。金髪に胸元がざっくりと開いた白いドレスを着用した“マリリン・モンロー風”の装いでした。さらに、2025年11月に出演したバラエティ番組『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）でも、オフショルダーの茶色のセットアップを着用し、色気ある姿が話題となっていました」

ここ数年で、印象がガラッと変わった王林。色気やセクシーさが爆発し、“パリピ化”が止まらない。

「2023年2月に出演した『しゃべくり007』（日本テレビ系）では、東京では遊ばないとしながらも、東京でできた友達の人数を“120人”と明かしています。地元・青森の友達よりもはるかに多い人数で、スタジオからツッコまれるほどでした。さらに、東京のクラブにも通い詰めているようです。東京での時間が板についてきているのでしょう」（同前）

青森のゆったりした空気よりも、東京の刺激がお好みのようだ。