ワイドより“この形”かも！【グローバルワーク】40・50代コーデがシャレる♡「フレアパンツ」

パンツコーデがマンネリ気味……。そんなミドル世代には、美脚見えが狙えるフレアパンツがおすすめ。穿き心地のよさも重視するなら【グローバルワーク】から登場したニット素材のアイテムを試してみて。楽ちんさもシャレ感も備わったパンツは、大人カジュアルコーデの一軍になるかも。

脚のラインを美しく演出するフレアシルエット

【グローバルワーク】「フワフワHugmeフレアパンツ」\2,744（税込・セール価格）

「縦にすっきりと見えます」と公式サイトも太鼓判を押すパンツ。フレアシルエットかつセンターシーム入りで、美脚効果に期待できます。「モチフワな質感の素材」が使われており、穿き心地もよさそう。アクティブに動く日や旅行にもおすすめ。静電気軽減や洗濯機洗いOKなど機能性も優秀です。

レイヤードスタイルもサマになるすっきりシルエット

こちらは色違いのダークブラウンを着用したコーデ。縦にすっきり見える編み地なので、ゆるっとしたセーターを合わせても好バランスに。ペプラムシルエットのTシャツを重ねるとおしゃれ度アップ。ヒップが隠れて体型カバーも叶いそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M