

BE:FIRST（撮影 : 田中聖太郎）

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、2月15日北海きたえーるにて10都市23公演を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』最終公演を迎えた。

約4年振りの開催となるファンミーティングツアーでは、アリーナ会場へとスケールアップし、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるライブパフォーマンスはもちろん、ファンとコミュニケーションを取りながら行ったゲームコーナーや、メンバーそれぞれのソロ楽曲のパフォーマンスなど、ファンミーティングならではの内容で盛り上がった。

同ファンミーティングツアーより、2025年11月2日夜公演の模様を収めたライブ映像の配信が開始した。

視聴チケットは、BE:FIRST Official Fan Club 「BESTY」会員限定で販売が開始されている。購入者には撮り下ろしのデジタルサンキューカードや本編の公演とは別公演のゲーム映像のデジタル特典が付与される。2026年2月23日23時59分までの期間限定で余韻に浸れる配信となる。

『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』ライブ映像視聴チケット

購入者特典(デジタル特典)・デジタルサンキューカード・東京公演DAY1のゲーム映像https://befirst.tokyo/tour/hello-my-besty2/news/307/