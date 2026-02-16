アサヒグループホールディングス(GHD)は、創業以来の稀に見る経営の「針の穴」を通るような局面に立たされている。2025年9月末に発生した大規模システム障害に起因する決算発表の遅延を解消しつつ、2026年10月に控える酒税一本化という構造転換へ即応しなければならない。

【こちらも】高市自民圧勝で日本版CIA始動 国家情報特需が促す防衛・サイバー銘柄の資本効率改善

グローバル展開で培ったプレミアム戦略を、いかに国内の物流正常化と資本効率向上へ再接続できるかが、市場の信頼回復における最大の焦点だ。

■国策と構造変化の地殻変動

2026年10月に実施される酒税法改正の最終段階は、国内ビール系飲料市場の競争原理を根底から塗り替える。今回の改正により、ビールは減税、発泡酒と新ジャンル（第3のビール）は増税となり、350ml換算の税額は54.25円に一本化される。

これにより、長年市場を支えてきた第3のビールの価格優位性が完全に喪失し、消費者の購買行動は「価格から価値へ」と、ブランド力に依存する「ビール回帰」を加速させる。

同時に、2026年度より始動する「第3期アルコール健康障害対策推進基本計画」は、商品容器への純アルコール量（グラム数）表示の定着を強力に促し、企業の社会的責任（ESG）をより厳格に問う。

また脱炭素化を掲げる同社は、佐賀県に次世代モデル拠点「鳥栖工場」の建設を進めているが、既報の通り、操業開始は当初予定から延期され2029年となる見通しだ。この空白期間を既存拠点の生産性向上でいかに埋めるかが、中長期的な資本効率を左右する。

■国内ビール大手4社の比較分析

酒税一本化という地殻変動に対し、ビール大手各社は異なる資本効率向上策を講じている。

・アサヒGHD（2502）: 圧倒的なシェアを誇る「スーパードライ」への回帰を狙うが、2025年のシステム障害による物流コスト増が、PBR（株価純資産倍率）改善の重石とみられる。

・キリンHD（2503）: 2024年に完了したファンケル完全子会社化によりヘルスケア事業を強化。酒税改正による利益変動を多角化で吸収する「分散型」の資本収益性を追求する。

・サッポロHD（2501）: 不動産子会社の売却を2025年末に決定。2026年6月の譲渡実行により得られるキャッシュを酒類事業へ集中投下し、ROEの抜本的改善を狙う。

・サントリーBF（2587）: 非上場の親会社と共に、海外でのプレミアム戦略とノンアルコール飲料のシェア拡大を優先。資本コストを意識した厳格な投資判断を維持している。

■上昇シナリオを阻むリスクの峻別

投資家が注視すべき最大のリスクは、2025年9月のランサムウェア攻撃に端を発する、システム基盤の復旧に伴うコスト負担の全容だ。

2026年3月10日に延期された2025年12月期第3四半期決算の公表において、混乱した物流の正常化費用や供給停止に伴う機会損失が、どの程度利益を圧迫したかが判明する。

また外部環境としては、日欧の金融政策の乖離に伴う為替リスクが挙げられる。収益の約半分を占める海外事業において、想定以上の円高進行は連結利益の目減りに直結する。

さらに2026年10月の酒税改正による「新ジャンル」の需要減退を、利益率の高いビールカテゴリーでどの程度補完できるか、その転換コストも不透明なリスクとして残る。

■中長期的なパラダイムシフトの行方

今後5年から10年を見据えると、国内の酒類市場は人口減少に伴う「構造的収縮」から逃れられない。アサヒGHDが掲げる2030年までのビジョンは、単なる飲料の販売から、スマートドリンキングを通じた「ウェルビーイングへの貢献」への転換である。これは、高単価・低アルコール・高付加価値という「量から質」への完全シフトを意味する。

2025年のシステム障害という痛恨の経験を、むしろ「DX（デジタルトランスフォーメーション）の再定義」へと昇華させ、グローバルなプレミアムブランドを育てる基盤へと進化させることが、真の復活への条件となるだろう。