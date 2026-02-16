1万人を超えるランナーが参加した高知龍馬マラソン2026。ひときわ注目されたのが―



2025年に引き続き、ペースランナーを務めた青山学院大学陸上競技部の4年生の4人です。



サブ3のペースランナーは、宇田川瞬矢選手と、塩出翔太選手。塩出選手は、2024年の龍馬マラソンで優勝しています。

■塩出翔太選手

Q沿道のファンの声援は？「やっぱり本当にありがとうだとか、がんばれっていう声援が多くて、本当に元気をもらえて走ることができた」





そして、サブ3.5のペースランナーはシン山の神、黒田朝日選手と荒巻朋熙選手がつとめました。■黒田朝日選手「いやーもうねちょっと途中で、タイム無視して行っちゃったんで、後ろで多分一緒に走った荒巻ががんばってくれてると思う。本当にすごい海沿いとかすごく気持ち良く走れたともう。Qコースの難所浦戸大橋は？楽しかったですねあそこはQ景色も見られました？はい、めちゃくちゃ奇麗でした。Q高知のみなさんにメッセージを一緒に走った人や沿道から応援してくれた人など、本当にすごく温かい人たちでいっぱいだったので、ぜひみなさん一度走ってみてほしいと思う」そしてフルマラソンと共におこなわれたのが2人でたすきをつないで42.195キロを走る「ペアリレー」です。これまでは、浦戸大橋を通過してからたすきを渡していましたが、3回目の2026年は浦戸大橋の手前、種崎の県道沿いに中継地点を変更しました。■ 毎回参加黒潮町の女性と夫「夫と走ってます。今回、いきなり浦戸大橋ですね、緊張してます。目標4時間は切りたい」Q中継地点が変わったが？「すごいうれしかったです。奥さんには申し訳ないです」Q奥さんにどんなエールを「ゴール地点で、とりあえず去年の自分をこえてたらハグしてあげたいと思う」2026年のペアリレーは、出走した378組のうち、361組が完走しました。午前11時。スタートから2時間。ランナーの大集団は、約20キロ地点にある最大の難所「浦戸大橋」に。高低差40メートル、距離800メートルの上り坂にランナーは―。橋を渡りきると雄大な太平洋のパノラマがランナーを出迎えます。■参加者「めっちゃキレイで、あと半分頑張れそう。初マラソン、お酒飲むの好き。ひろめに！」ランナーが景色とともに楽しみにしているのが給水・給食です。海沿いの花海道では、安芸市の名産・ナスを使った「ナスゼリー」や「ちくきゅう」などがふるまわれました。高知ならではのおもてなしにランナーたちは、元気を取り戻します。景色や食を楽しみながら、フィニッシュを目指します。しかし、コースの途中には、決められた時間までに通過しなければならない関門が11か所あります。スタートしてから3時間半がたち、22キロ地点にある第6関門では、閉鎖が迫っていました。惜しくもリタイアとなったランナーは―。「半分走れたからOK」こちらは30キロ地点にかかる、仁淀川河口大橋。橋の上を、色とりどりのウェアに身を包んだランナーたちが埋め尽くします。終盤に入り、疲れが増したランナーたち。沿道から大きな声援を受けて前へ前へと進みます。「がんばれ、がんばれ」春野総合運動公園の入り口では、チアダンスチームがランナーを励まします。フィニッシュまであと1キロで迎える上り坂は最後の難所です。フィニッシュを目指すお父さん最後の力を振り絞る、ランナーたち。フィニッシュ会場のGIKENスタジアムでは完走した喜びを思い思いに表現していました。おもてなし広場では、大鍋で作った「ウルメイワシのつみれ汁」やカツオの藁焼きタタキといった高知のグルメが走り終えたランナーたちの胃袋をつかみます。■味わったランナー「人生で食べたカツオの中で1番美味しかった」「フィニッシュしたランナーたちを高知駅前を留守にして、龍馬像がランナーたちをお出迎え」大会のため、JR高知駅前から、やってきた龍馬像と一緒に、記念撮影するランナーの姿も。■愛知夫婦の参加者「去年の3月に入籍して結婚報告を龍馬にしがてらマラソンに来ました。いや後半しんどいですね。でもめちゃめちゃ楽しかった。なんか龍馬を感じながら走れたからね。よかった。桂浜が良かったですね、ずっと同じ景色でした、海は海は広かった。来年も来年もしっかり準備して出られるなら出たいかなと思う」疲れと走り終えた解放感で横に倒れたままのランナーも―。「しんどいです。やっぱゴールした時の達成感はやばかったです。達成感に満ち溢れててすごくいい気持ちでした。5時間切りたいと思っていたが5時間10分ぐらいでした。足がとにかく痛いです。全部です足というより全身痛いです」また様々な衣装で走るランナーが大会を盛り上げました。■ 三重からの参加者「去年来てすごくおもてなしとかすごい良かったと思い、ぜひまた走りたいと思って。私実は途中十何キロで過呼吸が起きて本当にあきらめようか思ったが、みなさんの声援に助けられて無事ゴール出来て良かったです」Qエルサ―♪ありのーままのーってやるしかないですよね。」2026年はフルマラソンに10329人が出場し制限時間の7時間以内に完走したのは9806人、完走率は94.9％でした。■参加者「こんなに声援くれるマラソンって他に無いと思う、高知県の人だったらぜひぜひ出てみて欲しい、私はまた来年三重県から来ます。」「龍馬マラソン最高！」「みんなも走ってね」懸命に走ったランナーのみなさん、そして、それを支えたボランティアや沿道のみなさん、お疲れさまでした。