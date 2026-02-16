立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」の新たな代表に小川淳也さんが選ばれました。衆議院選挙での惨敗を受け、立憲と公明の地方組織の今後について、山形県内の関係者からは「地方の意見を聞いて丁寧に議論を進めてほしい」との声が上がっています。



中道改革連合の代表選挙は、衆院選惨敗の責任を取る形で野田、斉藤の両共同代表が辞任したことに伴い、2月13日に実施されました。

その結果、元立憲民主党幹事長の小川淳也さんが新代表に選ばれました。





中道改革連合・小川淳也 新代表「今の安心、将来への希望を提供することが最大の目標であり、その過程においてこの党に対する信任と期待は高まっていくものと確信している」中道改革連合は1月、立憲民主党と公明党によって結成され、衆院選の候補者のみが入党しました。2月8日に投開票が行われた衆院選の県内小選挙区で、中道改革連合は1区に前職、3区に新人を擁立し、立憲民主党県連と公明党県本部の関係者が支援しましたが、いずれも自民党の候補に大差で敗れました。また、比例代表での中道改革連合の県内の得票数は8万5374票で、前回2024年の衆院選で立憲民主党（11万2595票）と公明党（5万2975票）が獲得した合わせて16万5570票の半分ほどに激減しました。YBCが衆院選の投票日に県内の投票所で行った出口調査の結果によりますと、今回は無党派層の票が自民の候補に多く流れていて、無党派層を取り込めなかったことも「中道」候補の敗因の1つとみられています。山形県内の立憲民主党の地方議員の1人はYBCの取材に「党の結成の際、地方に情報が届かなかった。結成の意義を有権者に伝えることに苦労した」と振り返りました。厳しい状況の中で中道の立て直しを託された小川新代表。新代表の就任について公明党県本部の菊池文昭代表は次のように述べました。。公明党県本部・菊池文昭代表「これまでは大きなところでは考えが1つになっているが、細かいところはこれからで少し考えが違うところもあると思うので、皆さんの考えをまとめていく、党内の融和を図っていくことに力を尽くしていただきたい」一方で、立憲と公明両党に残ったままの地方議員や参議院議員を中道に合流させるかどうかについて、小川新代表は、慎重に議論していく考えを述べ、方針を決める時期も含めて明言を避けました。中道改革連合・小川淳也新代表「大きい目標が揺らがない限りはあらゆる幅、選択肢を柔軟に構え、あまり拙速に期限を切ることも控え、しかし、来年4月には統一地方選挙があるし、2年後には参議院議員選挙もあるので、いつまでも（方針が）定まらないことがあってはならないのはよく理解している。議論の幅と柔軟な時間軸で慎重にていねいに議論を進めていきたい」地方組織の在り方について慎重に議論を進めるとする小川新代表の考えに公明党県本部の菊池代表は。公明党県本部・菊池文昭 代表「地方あるいは参議院がどうなるか正直わからないが、少し時間がかかる話。それぞれ党の成り立ちや文化も違うし、丁寧にやっていくべき話だと思っている」一方、立憲民主党県連の高橋啓介代表はYBCの取材に対し、小川新代表選出の受け止めについて「地方議員をどうするかなどの方向性が決まっていないのでコメントできない」と話しました。県内の立憲民主党の地方議員の1人は「今は状況を見守るしかないが、今後の方針を決めるにあたり、地方の意見を述べる場がほしい。来年春の統一地方選挙を不利な状況で迎えることがないようにしてほしい」と今後の行方が見えないことに不安の思いを語るなど、県内での前途も見通せない状況となっています。