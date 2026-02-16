「また、この場所に帰ってきたい」銅メダル２つのジャンプ丸山希選手【長野】
ミラノ・コルティナオリンピック。
スキージャンプで今大会、ノーマルヒルと混合団体で2つの銅メダルを獲得している長野県野沢温泉村出身の丸山希選手が、日本時間の16日未明から行われた女子ラージヒルに出場。
丸山希選手の今大会、最後となる種目です。
五味徳人記者
「3個目のメダル獲得がかかる丸山希選手を応援するため、こちらの会場には、深夜にも関わらず多くの方が詰めかけました」
まずは、1回目のジャンプ。
実況
「最後のラージヒルは集中して取り組みたいと、この直前でコメントを残している丸山。高さはあるぞ！体は動かない、高度が落ちていって、K点やや超えたあたりだ。緑のラインよりはかなり手前」
不利な条件の追い風の中、思うように距離が伸びず128.0メートルでこの時点で7位に。
地元の小学生
「いつもの丸山希選手なら、もうちょっと飛べるかなと思います」
小学校時代のコーチ・笹岡洋介さん
「やっぱり条件が、厳しい条件の中で飛んだので。2本目はちょっと条件が直って、良くなってほしいなと思っています」
そして迎えた、勝負の2回目。
実況
「前に進んでいく感じはある。緑のラインのあたりだ、微妙なあたりに落ちた」
距離は、125.0メートルと伸びず。
3つ目のメダルは逃しましたが、日本勢トップの8位入賞で、初めてのオリンピックを締めくくりました。
地元で応援した丸山選手の兄・雄さん
「今日は残念だったかもしれないんですけど、メダル2つ取れましたし、シーズンまだまだ続いていくので、これを機にワールドカップの方も追い掛けていただけるとうれしいです。本日はありがとうございました」
父・守さんは、2017年に亡くなった妻の写真と共に現地で娘の挑戦を見守りました。
現地いる父・守さん
「メダルは取れなかったんですけども、8位入賞できました。皆さんの声援こちらにも届きました。本当にありがとうございました」
今大会で、「日本勢のメダル第一号」と日本を沸かせた丸山選手。
丸山希選手
「このオリンピックの独特の雰囲気の中で自分のジャンプができたというのは、すごく今後のジャンプ人生にとって自信につながるオリンピックにできたかなと思います。またここから始まる4年間を、次はもっといい色のメダルを目指して、またこの場所に帰ってきたいなと思います」