現町長が体調不良を理由に任期途中で辞職することに伴い急きょ実施される白鷹町の町長選挙はおよそ1か月後の3月17日に告示されます。そうした中、副町長の田宮修さんが2月16日、町長選に出馬する意向を示しました。



白鷹町の佐藤誠七町長（75）は去年、出張中に体調を崩し脳梗塞と診断されました。佐藤町長は現在も入院し療養を続けていますが、「体調を考慮すると今後職務を果たすことはできない」として、2月いっぱいで辞職するとしています。町の選挙管理委員会によりますと、佐藤町長の辞職に伴う町長選挙は3月17日告示、22日に投開票が行われることが決まりました。





こうした中、佐藤町長の療養中に職務を代行していた田宮修副町長（59）が2月16日、町長選に無所属の立場で出馬する意向を示しました。田宮修・白鷹町副町長（59）「佐藤町長が進めてきた共創のまちづくりを土台に町民の皆さまの協力で暮らしの基盤づくりや地域のつながりなどを大切にしたまちづくりが進められてきた。その歩みを止めることなくいいものは継承しさらに時代に合う形へと発展させていくことが自らの責任だと考えている」田宮副町長は、1989年に町職員になり、これまで税務出納課長や教育委員会教育次長などを歴任し、2022年から副町長を務めています。白鷹町長選をめぐっては、現時点で田宮副町長以外に立候補を表明している人はいません。一方、田宮さんは町長選への出馬に向け2月16日付けで副町長を辞職しました。次期町長が決まるまでの町長の職務は今後、長岡聡 総務課長が代行するということです。