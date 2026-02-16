timelesz、『タイムレスマン』ゴールデン昇格で「僕たちらしくやっていけたら」 フライング特番も決定
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が16日、都内で行われたフジテレビ「FUJI FUTURE UPDATE〜新コンテンツ発表会〜」第1弾『タイムレスマン』記者発表に登壇した。
【写真】人気企画「立道」に挑む猪俣周杜
同番組はtimeleszが出演するフジテレビ系バラエティー。これまで火曜深夜に放送されていたが、4月から毎週金曜9時58分からの放送枠に移動することになった。
スーツをスタイリッシュに着こなし、集まったファンの間を通って大歓声に迎えられ登場した8人。菊池は「新体制を発表して1年でこの場にお呼びいただけたことはとても光栄に思います」とあいさつ。ゴールデン進出について、篠塚は「芸能界入って1年経ちますが、スタッフのみなさんのお陰で毎日頑張っています。なので、ゴールデンになってもかわらず楽しい姿をお届けできたら」と意気込んだ。原も「僕たちらしくやっていけたら」と力を込め、佐藤も「すごい気合も入っています」とし、「初心を忘れずにこれからも全力でぶつかっていきたいと思います」とまっすぐ語った。
4月からのゴールデンに先駆け、3月20日午後9時58分からはゴールデンでフライング特番が放送されることが決定した。「4月が＃1になるのか、こっちが＃1になるのか…」とつぶやき笑いを誘いつつ、さらなる活躍を喜んだ。
この日は報道陣からの質疑応答のほか、人気企画「立道」でCM撮影を敢行。会見の最後に菊池は、「期待にちゃんと応えられるように全力でぶつかっていきたいと思います」と改めて意気込みを語った。
同番組は8人体制timelesz初の冠番組としてスタートし、メンバーたちが「全力で、汗をかく！」を合言葉に全員一丸となってさまざまなロケ番組に挑戦する内容になっている。
MCは、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが務めた。
