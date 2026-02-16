巨人の丸佳浩外野手（36）が15日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。昨年5月にソフトバンクから加入したリチャード内野手（26）についてまたもダメ出しをしまくった。

昨年11月30日に放送された丸と番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（47）らによる“BBQプロジェクト”の完結編。

丸は当時の放送回でもリチャードに関するダメ出しを連発していたが、この日の放送でも「僕からしたら（球場に）来るの遅すぎ！」とさらなるダメ出しを行った。

「一番乗りとは言わなくても、みんなが来るころには来てほしい。僕がもう（球場に）来て、シャワー浴びて、エクササイズとかいろいろやって、グラウンドに出る格好にした状態の時にアイツは“おざま〜す”（おはようございます）ってバスタオル巻いて風呂上がり。いや、お前。みんなグラウンド出てるで」とぶっちゃけ、「（注意すると）その時は反省した顔するんですよ…」と注意しても同じことを繰り返すと笑わせた。

川島は「さっきから小学生の話」と“体重123キロの小学生”リチャードについてツッコミ。

ここでVTRのストップボタンを押した元巨人投手の沢村拓一氏（37）は「時間にルーズはちょっといただけないなと」とピシャリ。集合時間の30分前には集まる暗黙のルール“ジャイアンツタイム”は昔からよく知られているが、沢村氏は巨人在籍時代に「9時集合っていったらだいたい6時ぐらいには僕球場にいるんで」と3時間前には球場入りしていたと明かしてスタジオの共演者たちを驚かせ、川島から「迷惑ですよ」とツッコミを入れられると苦笑いを浮かべた。

VTRに戻ると、丸はさらにリチャードについて「ロッカーが汚い！」と暴露。川島に「お母さんみたいになってる」とツッコミを入れられたが、「考えられないのが…。試合が終わります。みんなシャワー浴びるんで…。みんなはそれぞれバスタオルをランドリーの袋に出して帰る。彼は使い終わって濡れ濡れのバスタオルを地面に置いたあと、野球バッグの中に突っ込んだんですよ。なんの意図があってやってるのか」と聞いているだけで全国のお母さんたちが悲鳴を上げたくなるエピソードを披露した。

このタレコミ情報を持って番組は後日リチャードを直撃。すると、リチャードは「これ、真実言っていいすか？」と前置きした上で「丸さん、絶対（自分に）注意するって分かってたんで。いったん隠そうと思ってかばんの中に入れたらしっかり見てて、濡れたバスタオルをかばんに入れたヤバいやつ。でも、僕は丸さんが行ったらちゃんと片付けようとしてたんですけど…」と釈明した。

そして、私生活でも子だくさんのマイホームパパで知られる“お母さん”丸について「視野、広いんで」とその眼力を持ち上げたリチャード。「でも僕、仕返ししたんすよ。これ、丸さん、まだ気付いてないっす」とニヤリと笑った。

この仕返しについて、キャンプ中に丸の部屋を「めっちゃピンポンダッシュしたっす」とこれまた“小学生発言”で笑わせたリチャード。「僕と門脇選手」と門脇誠内野手（25）を“いたずら仲間”として道連れ状態にした。

それでも門脇からは「リチさん、ヤバイです。それだけは絶対やっちゃいかん」とたしなめられていたそうで、こちらは“無罪”。リチャードは「エレベーター呼んでおいてピンポン！ピンポン！ピンポン！ピンポン！って」と逃走経路を確保した上で丸の部屋にピンポンダッシュしていたことを明かして楽しそうだった。