ゴルフ界の人気姉妹がモーグル堀島行真を熱烈応援 溢れ出る親近感…理由にファン「なるほど！」「めちゃくちゃ面白い」
男子モーグルで2つのメダルを獲得した堀島行真(C)Getty Images
女子プロゴルフで活躍する堀奈津佳、琴音の姉妹が、それぞれ2月16日までにインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の男子モーグルで2つのメダルを獲得した堀島行真を、熱烈応援していることを明かした。
【写真】堀島行真→堀姉妹・熊 奈津佳と琴音が作成したユニーク画像を見る
姉の奈津佳は「ミラノ・コルティナ2026オリンピックをテレビで観ていて、堀島行真選手の名前が呼ばれるたびに、『ほりしまい』という言葉に親近感を覚え、反応していました」と告白。「そこから堀島選手の試合後のコメントをきき、競技に真摯に向き合う求道者のような姿に感動して、勝手に応援しています」と続けた。
堀島は現地時間12日のモーグル決勝で、2大会連続の銅メダルを獲得したのに続き、15日は五輪初実施のデュアルモーグルで銀メダルに輝いた。奈津佳は「堀島選手、メダル獲得本当におめでとうございます」と祝福した。
一方で、妹の琴音も「オリンピックを見てて堀島行真選手の名前が呼ばれるたびに堀姉妹に聞こえて反応してしまいました」と姉に同調。「堀島選手メダルおめでとうございます」と銀メダルと銅メダルの絵文字を添えた。
そして、2人が投稿した写真は、ChatGPTを活用して制作したユニークなビジュアルだ。姉妹の顔はそのままに、ふわふわの“テディベア姿”となり、ゴルフウェアをまとって、並んで座る姿が描かれている。足裏の肉球まで再現され、可愛さとシュールさが絶妙に同居している。
このカラクリは「堀島行真」→「ほりしまいくま」→「堀姉妹・熊」。言葉遊びから生み出されたキュートな1枚に、フォロワーは大盛り上がり。「なるほど！」「めちゃくちゃ面白い」「全く思いつかなったけどめちゃくちゃ笑った」「熊は怖いけど、この熊は可愛い」「くまなくがんばれー」といった反応が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]