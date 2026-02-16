ゴルフ界の人気姉妹がモーグル堀島行真を熱烈応援　溢れ出る親近感…理由にファン「なるほど！」「めちゃくちゃ面白い」

男子モーグルで2つのメダルを獲得した堀島行真(C)Getty Images

女子プロゴルフで活躍する堀奈津佳、琴音の姉妹が、それぞれ2月16日までにインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の男子モーグルで2つのメダルを獲得した堀島行真を、熱烈応援していることを明かした。

姉の奈津佳は「ミラノ・コルティナ2026オリンピックをテレビで観ていて、堀島行真選手の名前が呼ばれるたびに、『ほりしまい』という言葉に親近感を覚え、反応していました」と告白。「そこから堀島選手の試合後のコメントをきき、競技に真摯に向き合う求道者のような姿に感動して、勝手に応援しています」と続けた。

堀島は現地時間12日のモーグル決勝で、2大会連続の銅メダルを獲得したのに続き、15日は五輪初実施のデュアルモーグルで銀メダルに輝いた。奈津佳は「堀島選手、メダル獲得本当におめでとうございます」と祝福した。

一方で、妹の琴音も「オリンピックを見てて堀島行真選手の名前が呼ばれるたびに堀姉妹に聞こえて反応してしまいました」と姉に同調。「堀島選手メダルおめでとうございます」と銀メダルと銅メダルの絵文字を添えた。