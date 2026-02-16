加賀野菜「金沢春菊」

石川県の伝統野菜「加賀野菜」のひとつで、今が旬の金沢春菊の生産者が、16日、児童らと交流会を開き、その魅力を伝えました。

石川県金沢市の米泉小学校では、金沢春菊の生産者が5年生の児童およそ40人を前に、その特徴や、栽培をする際の苦労について説明しました。

加賀野菜のひとつ、金沢春菊は、ぽってりと丸みを帯びた葉をつけ、通常の春菊に比べ、クセのない優しい香りが特徴です。

給食で食べてみました

16日、子どもたちには、金沢春菊を使った「すき焼き風煮」が給食でふる舞われ、伝統の加賀野菜を美味しそうに味わっていました。

◇児童は…「生で食べるとリンゴの皮みたいな味がした。しゃきしゃきしていて、おいしい」

◇児童は…「育ててくれた人たちの苦労を考えて食べたいと思った」

◇JA金沢中央金沢春菊部会・小村拓朗さん「金沢春菊は食べやすいので、これをたべれば野菜が好きになる。ぜひ食べてほしい」

生産農家は金沢に9軒「若い農家も」

JA金沢中央によりますと、金沢春菊を栽培する農家は金沢市内に9軒あり、最近では若い生産者も増えています。子どもたちにも加賀野菜の魅力を受け継いでいきたいとしています。