アカチャンホンポのベビー商品がカプセルトイ化 累計販売数5億パックのおしりふき、レジカゴも【一覧】
アカチャンホンポ（赤ちゃん本舗）のベビー商品がカプセルトイとなって登場した。
【画像】アカチャンホンポのベビー用品がカプセルトイ化 「水99％Super おしりふき」など
現在子育て中の方はもちろん、子育てを経験された方に“思い出のアイテム”として楽しんでいただくとともに、ベビー用品に触れる機会の少ない方にも、赤ちゃんのいる暮らしを身近に感じていただくきっかけをつくりたいという想いから生まれた。
ラインナップは、累計販売数5億パックのおしりふき「水99％Super おしりふき」をはじめ、「哺乳びん」「赤ちゃんの麦茶」「レジかご」や、「シークレット」の5種類。
ミニチュアフィギュアとロゴ入りアクリルチャーム付きで価格は1回500円（税込）。2月6日より全国のアカチャンホンポ店舗で販売されている。
■「アカチャンホンポ ミニチュアフィギュア＆アクリルチャームマスコット」
・哺乳びん
・水99％Superおしりふき
・赤ちゃんの麦茶
・レジかご
・シークレット
※対象年齢は16歳以上。
※おもちゃ・食べ物ではありません。間違って誤飲されないよう、十分お気をつけください。
※全店計2万5000個限定。なくなり次第終了。
※プライムツリー赤池店、ビバシティ彦根店、洛北阪急スクエア店、MOMOテラス店、フジグラン緑井店、イオンタウン防府店、パークプレイス大分店では取り扱いなし。
※浦添西海岸パルコシティ店、ハンビータウン店は2月13日販売。
