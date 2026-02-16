【ワシントン＝池田慶太】パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合が１９日に米首都ワシントンで開かれる。

加盟国はガザの人道支援・復興に計５０億ドル（約７６００億円）以上の拠出を表明する見通しだ。トランプ米大統領が１５日、自身のＳＮＳで明らかにした。

評議会は、米国主導のガザ和平計画に基づく国際機関で、昨年１１月の国連安全保障理事会決議で設置が承認された。今年１月に発足式典が開かれ、議長にトランプ氏が就いた。

初会合には首脳級を含む２０か国以上の代表が出席するとみられる。トランプ氏によると、初会合では、ガザの治安維持を担う「国際安定化部隊」や地元警察に、加盟国が数千人の要員を派遣する方針も示される。

トランプ氏は、評議会が国連に代わる組織になる可能性に言及している。この日の投稿でも「史上最も重要な国際機関となることを証明する」と訴え、ガザだけでなく世界平和に貢献することに意欲を示した。

発足式典にはサウジアラビアやトルコなどが参加したが、米国以外の先進７か国（Ｇ７）や中国、ロシアは参加しなかった。トランプ氏の投稿では初会合にどの国が参加するかは触れていない。