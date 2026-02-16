17日（火）全国の天気

【ポイント】

・寒の戻り。17日（火）は広くこの時期らしい寒さ。

・沖縄で雨のほかは、全国的に穏やかな晴天。

・18日（水）は前線が通過し、19日（木）は冬の天気。

・三連休は春本番の暖かさ。行楽日和。

・東京都内もスギ花粉の本格シーズンへ。

【全国の天気】

今週は気温の変化が非常に大きいでしょう。17日（火）は高気圧に広く覆われ、穏やかに晴れますが、寒気が流れ込み、この時期らしい寒さになりそうです。とくに朝は、前日より大幅に下がり、名古屋や広島も氷が張る気温でしょう。厳しい冷え込みとなりますので、しっかり着込んで、お出かけ下さい。

最高気温は東京で前日より7度も低い10度と真冬並み。名古屋や広島も12度と2月下旬並みでしょう。一方、前線が停滞している沖縄では17日（火）午前中にかけて、雨が続きそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌-6度（-3 平年並み）

仙台 0度（-6 3月上旬）

新潟 1度（-5 3月上旬）

東京 4度（-4 3月上旬）

長野-3度（-6 2月下旬）

名古屋1度（-7 真冬並み）

大阪 3度（-7 平年並み）

広島 2度（-4 真冬並み）

高知 4度（-4 2月下旬）

福岡 6度（-2 3月上旬）

鹿児島8度（-1 3月中旬）

那覇17度（-2 3月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 2度（＋1 2月下旬）

仙台 7度（-5 2月下旬）

新潟 6度（-2 平年並み）

東京10度（-7 真冬並み）

長野 6度（±0 2月下旬）

名古屋12度（-4 2月下旬）

大阪11度（-2 平年並み）

広島12度（-1 2月下旬）

高知15度（-3 3月上旬）

福岡14度（±0 3月上旬）

鹿児島18度（-2 3月中旬）

那覇19度（-5 真冬並み）

【週間予報】

18日（水）に北日本を前線が通過したあと、19日（木）にかけて、冬型の気圧配置となるでしょう。その後、暖かい空気が日本列島を覆い、三連休は全国的に春本番の暖かさになる見込みです。

21日（土）、22日（日）は絶好の行楽日和となりそうです。ただ、西〜東日本はスギ花粉の本格シーズンに入りますので、花粉症の方は万全の対策をなさってください。また、多雪地域では雪解けが進みますので、屋根からの落雪や、雪崩にご注意下さい。

23日（月）は天気が下り坂ですが、気温が高く、北日本でも雨になる所が多いでしょう。