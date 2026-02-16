【あすの天気】全国的に穏やかな晴天 広くこの時期らしい寒さに
17日（火）全国の天気
【ポイント】
・寒の戻り。17日（火）は広くこの時期らしい寒さ。
・沖縄で雨のほかは、全国的に穏やかな晴天。
・18日（水）は前線が通過し、19日（木）は冬の天気。
・三連休は春本番の暖かさ。行楽日和。
・東京都内もスギ花粉の本格シーズンへ。
【全国の天気】
今週は気温の変化が非常に大きいでしょう。17日（火）は高気圧に広く覆われ、穏やかに晴れますが、寒気が流れ込み、この時期らしい寒さになりそうです。とくに朝は、前日より大幅に下がり、名古屋や広島も氷が張る気温でしょう。厳しい冷え込みとなりますので、しっかり着込んで、お出かけ下さい。
最高気温は東京で前日より7度も低い10度と真冬並み。名古屋や広島も12度と2月下旬並みでしょう。一方、前線が停滞している沖縄では17日（火）午前中にかけて、雨が続きそうです。
■予想最低気温（前日差）
札幌-6度（-3 平年並み）
仙台 0度（-6 3月上旬）
新潟 1度（-5 3月上旬）
東京 4度（-4 3月上旬）
長野-3度（-6 2月下旬）
名古屋1度（-7 真冬並み）
大阪 3度（-7 平年並み）
広島 2度（-4 真冬並み）
高知 4度（-4 2月下旬）
福岡 6度（-2 3月上旬）
鹿児島8度（-1 3月中旬）
那覇17度（-2 3月中旬）
■予想最高気温（前日差）
札幌 2度（＋1 2月下旬）
仙台 7度（-5 2月下旬）
新潟 6度（-2 平年並み）
東京10度（-7 真冬並み）
長野 6度（±0 2月下旬）
名古屋12度（-4 2月下旬）
大阪11度（-2 平年並み）
広島12度（-1 2月下旬）
高知15度（-3 3月上旬）
福岡14度（±0 3月上旬）
鹿児島18度（-2 3月中旬）
那覇19度（-5 真冬並み）
【週間予報】
18日（水）に北日本を前線が通過したあと、19日（木）にかけて、冬型の気圧配置となるでしょう。その後、暖かい空気が日本列島を覆い、三連休は全国的に春本番の暖かさになる見込みです。
21日（土）、22日（日）は絶好の行楽日和となりそうです。ただ、西〜東日本はスギ花粉の本格シーズンに入りますので、花粉症の方は万全の対策をなさってください。また、多雪地域では雪解けが進みますので、屋根からの落雪や、雪崩にご注意下さい。23日（月）は天気が下り坂ですが、気温が高く、北日本でも雨になる所が多いでしょう。