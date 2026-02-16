ミラノ・コルティナオリンピック男子モーグルで2大会連続の銅メダルに続き、新種目「デュアルモーグル」で見事銀メダルを獲得した岐阜県池田町出身の堀島行真選手(28)。16日のメ～テレ「ドデスカ＋」のスタジオに、堀島選手の姉で現役のスキー選手でもある有紗さんに出演してもらいました。

Q.弟の行真選手、デュアルモーグルでの銀メダル獲得おめでとうございます。

「本当にありがとうございます」(堀島有紗さん)

Q.家族としてどのようにご覧になっていましたか？

「デュアルモーグルは、まず怪我は絶対にしてほしくないので、すごくドキドキした気持ちで見ていました」

Q.本当にヒヤヒヤする種目ですね。

「これがデュアルの面白いところで、相手がいるからこそ、自分が本気を出せるというか、リミットがシングルモーグルよりも一段上がる感じですね」

Q.失格になるかもしれない中、行真選手も滑り続けたレースでしたね。

「本当にその通り。相手の技量を知っているからこそ、『ここまでいかないと勝てない』と、毎試合毎試合、気持ちがこもっている滑りだったなと感じました」

「弟を誇りに思っています」

Q.1つのオリンピックで2つのメダル獲得。姉として今どんな気持ちですか？

「まずは皆様に、(弟を)応援していただきありがとうございます。家族としても競技者としても、また地元・池田町の人間としても、誇りに思っています」

Q.行真選手の褒めたいところは？

「金メダルを取れる実力を持ちながらも、自分がやりたい、自分にしかできない技をやりきる。競技の相手にもリスペクトの気持ちを持っているんだなと感じて、かっこよかったですね」

Q.地元である岐阜県池田町のパブリックビューイング会場はどんな雰囲気？

「すごかったです。町内3会場でやっていて、競技の前に会場へ行かせてもらって、『お願いします』と『ありがとうございました』を伝えてきました。その時も、どこの会場も盛り上がっていて。競技前でまだ時間がありましたが、こんなにも沢山の方が池田町にいたのかと」

Q.みなさんエールを送っていた？

「そうですね。同級生が主となって有志の会をやってくれたみたいで。だから私も(パブリックビューイング会場に)行きたかった」

表彰式のときには、ほっこりするシーンも

Q.表彰式の後には、3人の選手がお子さんを抱っこしたほっこりするシーンもありました。このシーンを見てどう思いましたか？

「本当にほっこりだなと思います。みんながむしゃらに力を入れてやってきた後に、3選手とも家族がいて、『やったよ』みたいな感じで。このシーンはすごく素敵ですね」

Q.行真選手がパパになってから、変わったなと思うところはある？

「デュアルモーグルの決勝で、スピードが出過ぎてオーバースピードになりましたが、2つ目のエアーを飛ばないという選択をしたのは、怪我をするリスクがあるから飛ばなかったんだなと。守るべきものができたというか、『パパだから飛ばなかったのかな』と思いました」

早くも「4年後」を見据える堀島選手

そんな堀島選手、早くも「4年後」を見据えています。

「また4年後も目指したいと思っているので、このまましっかりトップ(クラス)をキープして4年間続けることの大変さもわかっている。それをどうやっていくかのプランニングが大事。次の2030年に向けての金メダルを常に目指して頑張っていきたい」(堀島行真選手)

Q.行真選手、もう次を見ていますね。

「そうですね。前回大会の時も、終わったらすぐに次を見ていたので。それは(今回も)一緒なのかなと感じています」(有紗さん)

Q.今後、行真選手のどんなところに期待していますか？

「彼の滑りができれば、金メダルも全然狙えるところにいる。これからも競技を楽しんで、デュアルモーグルを広めていってもらって、その結果が最終的についてくるといいかなと思っています」

(2026年2月16日15：40～放送メ～テレ『ドデスカ＋』より)