ミラノ・コルティナ五輪、スピードスケート女子500メートルには、長野県諏訪市出身でオリンピック初出場の山田梨央選手が出場、入賞まであと一歩の9位となりました。



女子500メートルに登場した諏訪市出身の山田梨央選手（28）。



♪山田コール



地元では、母・紀子さんをはじめ約70人が集まり、熱い声援を送りました。





実況「良いスタートですね」力強いスタートを切った山田選手。後半もスピードを維持します。実況「そして加速していく。54キロにいきました。さあ直線です！大きなリードを築いて山田、いいタイムが出そうだ！37秒台！！」タイムは「37秒78」。懸命な滑りも入賞にはあと一歩及ばず、9位となりました。山田選手「レースを終えて、ほっとした気持ちと悔しい気持ち両方あります。すごい幸せだったな、ここまでくることができて良かったなという気持ちと、ここまで支えてくださったいろんな方に感謝の気持ちでいっぱいです」山田選手の母・紀子さん「本人は悔しいかもしれませんけど、速かったです。良かったです。こんなに愛されていて、本当に幸せだと思いました」地元の子は「めっちゃ尊敬しているし、本当にすごいです」地元の人は「世界の9位ですよ、すごいですよね！それが地元のかわいかったあの子がっていうような感じです」