ランドローバー・ディフェンダー75＋エディション｜Land Rover Defender 75+ Edition

ディフェンダーは現行モデルが導入された2019年以降、初のマイナーチェンジを2026年モデルで行い（2025年に受注開始）、日本におけるディフェンダーの歴史のなかで重要な節目を迎えた。

今回の日本限定特別仕様車は、1950年に「ランドローバー・シリーズI」が日本に初上陸して以来、今日に至るまで75年にわたり冒険の精神と信念を受け継いできたことを記念したモデル。これまでの75年の歴史と進化、そして未来への希望を“＋（プラス）”に込め、「75＋エディション」と名付けられた。

ベースモデルは、最高出力258kW（350ps）、最大トルク700Nm（71.4kgf-m）を発する3.0リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジンのマイルドハイブリッド仕様「ディフェンダー110 XダイナミックHSE D350」。

テールドアには、ブランドの歴史と革新性を視覚的に表現した「75」を意味するローマ数字「LXXV」を象徴的にあしらった専用ロゴバッジを配している。斜めに交差するラインや立体的なフォルムが日本の伝統工芸である折り紙を想起させ、さらに、情熱と格式を象徴する朱色を基調としたカラーリングで、日本限定モデルならではの造形美と特別感を際立たせたデザインに仕上げられている。また、センターコンソールには、「75+ EDITION」の文字を刻んだメタルバッジが添えられた。

ボディカラーは2026年モデルから追加されたウールストーングリーン（メタリック）に加え、人気の高いサントリーニブラック（メタリック）、カルパチアングレイ（プレミアムメタリック）の3色を設定。

ランドローバー・ディフェンダー75＋エディション｜キャラウェイウィンザーレザーシート（キャラウェイ/エボニーインテリア）

インテリアはエボニーまたはキャラウェイのウィンザーレザーシートを設定。さらに、コールドクライメートパックやエアサスペンションパックをはじめとする人気オプションが標準装備されているのも特徴だ。

ボディカラーとインテリアカラーの組み合わせ、発売台数は以下のとおり。

●ウールストーングリーン（メタリック）／エボニーウィンザーレザーシート（エボニーインテリア）：30台限定

●ウールストーングリーン（メタリック）／キャラウェイウィンザーレザーシート（キャラウェイ/エボニーインテリア）：30台限定

●サントリーニブラック（メタリック）／エボニーウィンザーレザーシート（エボニーインテリア）：60台限定

●サントリーニブラック（メタリック）／キャラウェイウィンザーレザーシート（キャラウェイ/エボニーインテリア）：60台限定

●カルパチアングレイ（プレミアムメタリック）／エボニーウィンザーレザーシート（エボニーインテリア）：60台限定

●カルパチアングレイ（プレミアムメタリック）／キャラウェイウィンザーレザーシート（キャラウェイ/エボニーインテリア）：60台限定

「ディフェンダー75＋エディション」主な特別装備

●75+ EDITIONバッジパックを特別装備

・テールドア

・センターコンソール

●人気のオプションを装備

・22インチ“スタイル 5098”（グロスブラックフィニッシュ）アロイホイール

・22インチフルサイズスペアホイール

・40:20:40分割可倒式リヤシート（ヒーター、センターアームレスト付）

・ClearSight インテリアリアビューミラー

・Wi-Fi 接続（データプラン付）

・コールドクライメートパック

・エアサスペンションパック

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長4945×全幅1995×全高1970mm

ホイールベース：3020mm

最低地上高：218mm

最高回転半径：6.1m

乗車定員：5人

車両重量：2470kg

総排気量：2993cc

エンジン：直列6気筒ディーゼルターボ

最高出力：258kW（350ps）/4000rpm

最大トルク：700Nm（71.4kgf-m）/1500-3000rpm

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：6.4秒（欧州仕様値）

最高速度：209km/h（欧州仕様値）

WLTCモード燃費：10.5km/L

税込車両価格：1229万円