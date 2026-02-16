声優・石原夏織、フラダンス踊る 先生は太鼓判「素質がある」
声優・石原夏織の最新写真集『KALOHA』発売記念イベントが14日、神奈川「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」で開催された。来場したファンは軽食をとりながら写真集にまつわるトークやウクレレによるミニライブ、フラダンスを楽しんだ。
「1部」とはまた違った、ハワイらしさを感じられるキュートな衣装で登場した石原。まずはファンと一緒に乾杯。「ここはハワイです（笑）！ 今日は楽しみましょう！」という石原の音頭でグラスを合わせた。イベントの舞台である「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」はハワイ・オアフ島にもある名門高級リゾートホテル。「ずっと憧れていたので、系列ホテルでのイベントの話をいただけて嬉しかったです！」と目を輝かせていた。
『KALOHA』というタイトルは石原が命名。「（ハワイで日常的に使われている挨拶言葉）『ALOHA』の頭に夏織の『K』をつけてみたらどうでしょう？」と軽い気持ちでスタッフさんに提案したら、OKをもらえたそうだ。
ちなみにハワイの魅力は「街と自然、どちらもあるところ」だそうで「街でお買い物をした次の日に海でゆっくりおよいだり。ゆったり時間が流れているところが好きなんですよね」と笑顔で語っていた。
ここからは写真集に収められたおすすめショットを紹介。まずは、ダイヤモンドヘッドが見えるカフェで撮影した1枚。「室内だけど窓が大きいので、自然の風を感じられました」。続いて、家族旅行でよく通っていた道路での写真。「当時、撮ることができなかった風景をここぞとばかりに撮影させていただきました！」とコメントした。
今回は3泊5日の行程で、悪天候が予想される日もあったそうだが、撮影時はよく晴れていたそう。最近行なわれた新曲のMusicVideo撮影でも雨予報を跳ね返すなど、「晴れ女」ぶりが存分に発揮されているようだ。
ここからは「夏織ちゃんのフラダンスチャレンジ企画」。マイレラウリイフラスタジオの岡野先生・川密先生が登場し、その場でデモンストレーションを行なった。ちなみに石原のフラダンスの腕前は「大学の授業で少しだけたしなんだ程度」だそう。
「1部」ではすぐに課題曲をマスターしてしまったということで、「2部」では難易度がアップ。先生から手取り足取り教わったものの、レクチャータイムはわずか5分…。そんななか、必死でくらいついていき、見事なダンスを披露。先生からは「素質がある」と太鼓判を押されていた。
ここからは「夏織ちゃんの歌唱タイム！」コーナー。世界をまたにかけて活躍するウクレレ奏者のRIO氏が登場。「ハワイ旅行がきっかけで始めたのが、思ったよりも敷居が低いことが分かり、その魅力にハマってしまった」というRIO氏だが、いまでは世界を代表する奏者へと上りつめた。
石原はウクレレの演奏をバックに歌うのは今回が初めてとのことで、この日を楽しみにしてきたそう。RIO氏の演奏をバックに、常夏の島にマッチした「SUMMER DROP」、「Paraglider」の2曲を披露。「ウクレレの音色でより南国感が出ます！」とうれしそうに話していた。
石原を囲んで集合写真の撮影のあとは「グッズお渡しタイム」。赤い手提げバッグをひとりひとりに手渡していった。「写真集を入れるのにピッタリのサイズですし（笑）、ハワイに行くときはぜひおともにしてください！」と笑顔を振りまきながら手渡ししていた。
イベントもいよいよ終了のお時間。「フラダンスでは頑張っている姿をお見せできたでしょうか？ ウクレレに合わせて歌えたのも貴重な経験でした。ハワイを舞台にした写真集が出せたのも、こんな素敵な会場でイベントができたのも、ずっと『ハワイに行きたい』と言っていた私を見守ってきてくれたみなさんのおかげです！ありがとうございました！」と感謝の気持ちを述べ、会場から拍手が上がっていた。終演後は会場の出口で写真集のお渡し会が行なわれ、ファンと交流を楽しんでいた。
