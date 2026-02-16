60周年を迎えた「スパリゾートハワイアンズ」がパワーアップ！客室リニューアルや人気ブッフェの新メニュー＆新しい夜のショーがスタート
2026年1月15日に開業60周年を迎えた「スパリゾートハワイアンズ」。すでにホテルのロビーやカフェ、客室の一部をリニューアルし、今後も2028年3月までに各ホテルやウォーターパークを段階的に改装する。また、目玉でもあるステージの夜のショーの内容が同日から一新、レストランにも新メニューが登場した。
【写真】60周年にあわせてスタートした新しいショー
■リニューアルのテーマは「ノスタルジックなハワイと現在のハワイ」
「スパリゾートハワイアンズ」の前身「常磐ハワイアンセンター」が誕生したのは1966年1月15日。当時、日本人の憧れの地だったハワイをイメージし、日本初のリゾート施設、日本初のテーマパークとしてオープンした。この地は明治時代から常磐炭田として栄えてきた地域。炭鉱が閉鎖に追い込まれる一方で、常磐炭砿時代には悩みの種だった地下湧水の温泉を利用して「常磐ハワイアンセンター」を作る計画が立ち上がった。
「常磐ハワイアンセンター」の目玉とされたのが、現在の「ウォーターパーク」の原型である巨大プールやウォータースライダーを備えた「大ドーム」と、フラを披露するステージショー。オープン前年の1965年に「常磐音楽舞踊学院」を設立して専属ダンサーの育成を始めていた。このオープンまでの実話をもとにしたのが2006年に公開された映画『フラガール』で、日本アカデミー賞で最優秀作品賞などを受賞するなど大きな話題となった。
「常磐ハワイアンセンター」は1990年に「スパリゾートハワイアンズ」に名称を変更。それから世界最大級の露天風呂「江戸情話 与市」やウォーターパーク内の新施設「フラ・ミュージアム」のオープンなど、さまざまな変遷を経てきた。今回、60周年という節目にホテルやウォーターパークの大改装を計画。現時点でホテルハワイアンズのロビーや1階にある「ワイキキテラスカフェ」、客室の一部をリニューアル。「ノスタルジックなハワイと現在のハワイ」をテーマに変化を進めている。
ホテルの中で注目なのが、レストランのブッフェメニューのブラッシュアップ。ガーリックシュリンプやロコモコ、フリフリチキン(ハワイのBBQチキン)などのハワイらしいメニューや、ミルクバターでマリネした鶏肉を使ったフライドチキン「ハワイアンズチキン」、ハンバーガーなどアメリカンなメニューも充実した。
別料金でオーダーできるフルーツを使ったカクテルやノンアルコールドリンクもあり、食事以外でも見た目も華やかなハワイらしいメニューが楽しめる。
また、福島県の郷土料理も食べられるのも「スパリゾートハワイアンズ」ならでは。イカ人参、ぺったらそば、こづゆなど、地元の人にはなじみのある料理でありながら、県外の人にとってはなかなか食べる機会のない福島の味を体験できる。ハワイと福島が絶妙にミックスされたラインナップはほかにはない特徴だ。
■新しくなった夜のショー「Haku Lei〜アロハの絆〜」
「スパリゾートハワイアンズ」と言えば、フラガールのショーやファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」のショーは欠かせない。2026年1月15日から夜のショーが新しくなった。タイトルは「Haku Lei〜アロハの絆〜」。「Haku(ハク)」はレイを作る編み込みの手法のことで、愛する人に愛情を込めて織り込むように大切に育んでいくことをイメージしたショーになっている。
ショーは生演奏に合わせてスパリゾートハワイアンズダンシングチームの約25人が登場。オープニングから19の演目を次々に踊りつないでいく。華やかの衣装と美しいダンスが繰り広げられ、迫力やしなやかさ、リズム感や高揚感に心をつかまれる。
ファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」の迫力あるパフォーマンスは力強く、圧倒される。炎を操るように踊る姿は圧巻で釘付けになること間違いなし。時間にして約7分のパフォーマンスは、引き込まれてあっという間に感じつつ、充実感もあり感動が残る。見た人にしかわからない素晴らしさは、ぜひこの場に来て体験したい。
「スパリゾートハワイアンズ」のリニューアルは2028年まで続く。2026年はおもに「ホテルハワイアンズ」が中心となり、客室の改装や中央館の大浴場改装などを予定。夏に向けてウォーターパーク内に新メイン・レストランも新設する。2027年にはウォーターパークを中心に、ステージの改装や入口大屋根新設、岩盤浴や砂蒸し風呂新設、スプラッシュパーク改装など、レジャーを楽しむ時間がより充実したものになる。さらに2028年には「フラミュージアム」移設・改装、「ウイルポート」の客室改装などを行い、今回の改装計画が完了する予定。
段階的に改装や新設を繰り返しパワーアップしていく「スパリゾートハワイアンズ」。リニューアル中でも楽しめるような催しや工夫もあり、行くたびに変化が見られるのも今ならでは。そして、変貌を遂げる2年後も楽しみだ。ウォーターパークもショーも温泉もブッフェも、どこか懐かしくて新しい。首都圏からは宿泊者を対象にした無料シャトルバスもあり、意外と身近な“夢のハワイ”にぜひ足を運んでみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
