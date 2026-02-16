2018、19年と2年連続で「NHK紅白歌合戦」に出演し、演歌歌手の水森かおりさんとイリュージョンを行い話題となった、インフルエンサーマジシャンの藤井みおさんがインスタグラムを更新。双子を出産したことを報告しました。



【写真】無事に生まれた双子の小さな指！「涙が止まりません」と藤井みおさん

「私事ですが、このたび双子を出産いたしましたことをご報告させていただきます」という投稿と共に、双子の赤ちゃんと藤井さんの手元が写った写真を公開しました。



続けて「双子の妊娠は安定期がないとも言われているため、これまで大々的なご報告は控えておりました」と説明し、「マジシャンとして活動する中で、双子の命を授かり無事に出産できたことは、本当に奇跡の連続で、幸せで涙が止まりません」と素直な気持ちを述べました。



「旦那さんの温かいサポートにも支えられ、穏やかで幸せな妊娠期間を過ごすことができました」と夫で3人組ロックバンド「CYANOTYPE」のベーシスト・西間木陽さんとの妊娠生活を振り返り、「現在は、不慣れながらも可愛すぎる天使たちに囲まれ、幸せな毎日を過ごしています」と明かしています。



最後に「これからも母として、そしてマジシャンとして、より一層頑張っていきますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」「また皆様の前でマジックをお届けできる日を楽しみにしています」と意気込みをつづりました。



この投稿にコメントでは「ご出産おめでとうございます」「たくさんの幸せが訪れますように」「将来は双子マジシャンですね」「幸せのお裾分け貰った気分です」「子育て頑張れー！」などの沢山の祝福の声が寄せられました。



藤井さんはイリュージョン&マジックユニット「プリマベーラ」でリーダーとして活躍しており、TBSテレビ「ひるおび」や「人間観察バラエティ モニタリング」、テレビ東京「おはスタ」など数多くのテレビ番組にも出演しています。またマジック以外にもCDメジャーデビューし、TVアニメのエンディング曲もリリースするなど、幅広い分野で活躍しています。



また、夫の西間木さんも自身のXで「母子ともに無事に出産を終えることができました」と嬉しいニュースを報告。「 ​実は、夫婦揃って双子座なので、最高の伏線回収に驚いています。かわいい2人を大切にします」とポストしました。