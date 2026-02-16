J1百年構想リーグは第2節です。ファジアーノ岡山はおととい（14日）アウェーでサンフレッチェ広島との中国ダービーに臨みました。

昨シーズンは1勝1敗。勝ち点を分け合った中国ダービーです。序盤から意地と意地がぶつかり合う激しい展開となります。前半10分、こぼれ球を江坂がダイレクトで振り抜き、ゴールすみに突き刺します。

（実況）

「岡山のマエストロが取りました。右足一閃」

守っては守護神・濱田。決定的なピンチを左足一本で防ぎます。しかし前半終了間際、中央を突破され同点に追いつかれます。後半26分には、小倉がこの日2枚目のイエローカードで退場。それでもーファジアーノは1人少ない状況のなか、全員がハードワーク。1対1のまま、90分を戦い抜きました。

そして、勝負は2試合連続でPK戦へ。両チームが3本目まで成功させますが、ファジアーノは4人目が決めきれず、手痛い黒星を喫しました。

（木山隆之監督）

「もう本当に悔しいですね。PKで負けたチームにしか分からない悔しさかなと思います」

次節は今月（2月）22日。ホーム初陣の相手はガンバ大阪です。

一方、カマタマーレ讃岐は、ホームでカターレ富山と対戦。前半5分、国分のミドルシュートで先制します。しかしその後は富山の猛攻をしのげず、立て続けに失点。1対5で敗れました。次節は、今月（2月）22日。ホームでアルビレックス新潟と対戦します。