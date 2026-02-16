ポムポムプリンの“新作カプセルトイ”が超かわいい！ 一緒にお出かけの思い出が作れる全6種
デビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター“ポムポムプリン”をデザインしたカプセルトイ「ポムポムプリン はいっ！ポーズ！キーホルダー」が、2月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売される。
【写真】マフィンも一緒！ 全6種のキーホルダー一覧
■日常の世界にキャラクターたちが登場
今回展開されるのは、キーホルダー越しにのぞくと日常の景色の中にキャラクターたちが登場したように見える、ユニークなデザインのカプセルトイ全6種。
ラインナップには、おすわり姿のポムポムプリンと“スコーン”が並ぶ「スコーンとおすわり」や、“マフィン”をぎゅっと抱きしめるポムポムプリンがセンターに位置する「ギューッとマフィン」などがそろう。
そのほか、「ぴょんとジャンプマフィンもいっしょ」、「るんるんマフィンもいっしょ」、「ベーグルとにっこり」、「あれ？プリンはどこ？？」も用意され、ポムポムプリンとお友だちのさまざまな表情や姿が楽しめるコレクションとなっている。
