“48歳の新米パパ”城咲仁、赤ちゃんを前に幸せあふれる笑顔ショット公開「なんと幸せなお顔」「絵になるね」
13日に第1子誕生を報告した元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。生まれたばかりの長女を沐浴させる幸せいっぱいの写真を公開した。
【写真】「なんと幸せなお顔」「絵になるね」笑顔はじける赤ちゃんとの2ショットを披露した城咲仁
城咲は「毎日練習中 沐浴楽しい！ちかちゃんと同じようにお風呂大好き 将来は温泉行ったらママとずっと出てこないのを待ってるんだろうなー 想像がつきます そんな時間もきっと幸せ」「夜泣きもほとんどなく いっぱいミルクを飲んでくれるし 幸せな時間♪」とつづり、笑顔はじける長女とのショットを披露。
この投稿にファンからは「幸せそうで、嬉しい」「新米パパさん嬉しそうですね♪」「まあ なんと幸せなお顔」「ほっこり」「可愛いですね！幸せな気持ちになります」「楽しそう これから大変だあ！頑張ってくださあ〜ぃ」「仁さんすっかりパパさんのおかおになってますね〜」「サイコーの育メンになりそうですね」「仁さん、赤ちゃん可愛くてしょうがないでしょ。絵になるね」など、温かい声が多数寄せられている。
