BYDの工場で電気自動車の組み立てラインで働く作業員/Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images

（CNN）中国製の自動車が思っているよりも早く米国の販売店に並ぶ可能性がある。米国の消費者にとっては朗報となりそうだ。

中国の自動車メーカーは世界で最も多くの車を生産しており、輸出も盛んだ。ただ、高関税や米中の敵対的な通商関係が壁となり、これまで米市場への本格参入は阻まれてきた。

だが専門家によると、状況は変わる可能性がある。今後5年から10年で、中国車が米国のショールームに並ぶとの見方が出ている。

中国自動車評論誌の元編集長で、自動車業界アナリストのレイ・シン氏は「野心はある」と指摘する。中国から車を輸出するのではなく、米国内に工場を建設する必要があるとしてもだ。

シン氏によると、複数の中国メーカーが「米国に進出し、米国内で生産する準備ができている」ことを示しているという。

中国メーカーの参入は、米国の購入者にとっては追い風となる。競争が激しくなれば選択肢が増え、特に電気自動車（EV）分野では価格低下につながる可能性がある。一方、既に米国で販売している自動車メーカーの利益や市場シェアは圧迫され、関連企業で働く約100万人に影響が及ぶ恐れもある。

中国から米国に輸入される自動車には100％の関税が課されており、あらゆる輸入品の中で最も高い水準だ。ただ、中国製品の多くに批判的なトランプ米大統領はこのほど、米国内に工場を建設するのであれば中国ブランドを歓迎する姿勢も示した。

米政権が中国メーカーの参入を容認するのかとの質問に対し、ホワイトハウス高官は「国家と経済の安全保障が損なわれない限り、政権は米国へのあらゆる投資を支持する」と述べた。

中国勢が主導権を握る

中国メーカーの参入は、中国の自動車産業での優位性をさらに強める可能性がある。

中国自動車工業協会によると、中国は2025年、世界の自動車生産の3分の1を占め、そのうち800万台超を海外に輸出した。24年と比べて30％増だ。中国は23年に日本を抜き、世界最大の自動車輸出国となった。

とりわけEV分野での競争力が高い。中国のBYDは昨年、テスラを抜いて世界最大のEVメーカーとなった。

米国内に自動車工場を建設するには数年を要するが、多くの専門家は、主要な中国メーカーが既に米市場に注目しているとの見方で一致する。

欧米の自動車メーカーの中国進出に関わってきた業界コンサルタントのマイケル・ダン氏は「世界中の自動車メーカーが、米国市場を究極の成功の舞台と見ているのは周知の事実だ」と語る。

米国の消費者は比較的裕福で、大型で高価格の車を購入する傾向があり、他のどの市場よりも利益を上げやすいからだという。

ダン氏によると、昨年中国から輸出された自動車の平均価格は約1万9000ドル（約290万円）だったのに対し、米国で販売された新車の平均価格は約5万ドル（約760万円）に上る。

中国の自動車メーカーも米国に足掛かりを築いていないわけではない。

浙江吉利控股集団（ジーリーホールディンググループ）傘下のボルボ・カーズは15年、サウスカロライナ州に工場を建設した。

拡張工事が行われているこの工場は、ジーリーが展開する「Zeekr（ジーカー）」などのブランドの車両を米国で生産する足掛かりとなる可能性がある。

ジーリーはすでに、グーグル親会社アルファベット傘下で自動運転車部門のウェイモに対し、Zeekrを限定的に販売している。

シン氏は、米国進出に最も近い中国メーカーはジーリーだとの見方を示す。「今後24〜36カ月以内に発表があるだろう」

価格に下押し圧力

米国の自動車価格が記録的な高水準にある中、中国メーカーの参入は選択肢と供給能力の拡大につながる。専門家によれば、中国メーカーが参入した欧州市場で見られたように、価格の引き下げにつながる可能性がある。

もっとも、中国ブランドが欧州や国内市場で支持を集めているのは、価格だけが理由ではない。車両の品質や価値の高さも要因だと、上海を拠点とするコンサルティング会社オートモビリティのビル・ルッソ氏は指摘する。

ルッソ氏は、中国では、海外ブランドが5年足らずで市場シェアの半分以上を失ったと指摘「その理由は、中国製品を買うよう言われたからではない。単に中国メーカーがより優れた車を作り、手頃な価格帯で優れた技術を提供したからだ」

中国では長年にわたる政府からの支援と巨額の投資により自動車産業で大きな過剰生産能力が生まれた。今年は消費の低迷も加わり、自動車メーカーの海外進出の必要性が一段と高まっている。

米市場が必ずしも容易とは限らないとルッソ氏は言う。

中国の自動車メーカーは、無名のブランドをなかなか信用しない米国の消費者の支持を得るのに苦労するかもしれない。しかし、ルッソ氏は、単に低価格ではなく「安っぽい」車という懸念はすぐに払拭（ふっしょく）できるとみている。

「良い車であれば、誰が作ったかを米国人は本当に気にするだろうか。私はそうは思わない。ウォルマートに行けば、中国製品をいつも買っている。結局のところ、市場はまず価格に見合った価値を重視する。そして、外国人嫌悪には限界がある」（ルッソ氏）