シマノのフラットペダル用グラビティシューズ「GF400」に新色“ダークブルー”登場―オンライン限定で発売
シマノは2月13日、フラットペダルシューズ「GF400」(1万4,300円)の新カラーを発売した。
「GF400」新カラーのダークブルー
同商品は、独自のULTREADソールテクノロジーによる優れたグリップ力と、柔軟性のあるソール構造による快適な踏み心地を備えた、手頃な価格のトレイルライド対応モデル。
今回、カラーに「ダークブルー」がラインアップに加わったことで、ブラック、オリーブ、ダークブルーの3色展開となり、GFシリーズの選択肢がさらに充実した。
なお、ソール剛性は「2」、スタンダードサイズは39-44、重量は384g(サイズ43)。シマノ公式サイクリングオンラインストア限定で発売する。
