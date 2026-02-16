歌手・工藤静香（５５）が、愛犬とのツーショットを公開し反響を呼んでいる。

１６日までにインスタグラムで「ツンデレ ビビと この子は私が無条件に愛を注ぐ、私には愛される事を知っている笑笑 だって、前代未聞のツンデレ 半端ない。私がニコニコしていても、「スンッ」てしてるでしょ？呼んでも気分次第で来ない！笑笑 もう可愛くてね。」とつづり、愛犬と一緒にニット帽を被って撮ったツーショットを披露した。

「そしてティラミスゼリー！１番下はクッキーを崩して甘くしたコーヒーを湿らせ、豆乳に大さじ２杯のマスカルポーネをゼラチン、そしてコーヒーゼリー。少し甘く仕上げます。１番上は塩麹を混ぜて水切りした無糖グリークヨーグルト。これヘルシーでめちゃくちゃ美味しいです」と手作りケーキもアップ。

この投稿には長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉからの「うける びびの顔」とのコメントのほか、ファンからは「どちらも可愛すぎるっ」「しーちゃん愛たっぷりのビビちゃん」「好きすぎるしーちゃん」「わぁぁツンデレわんちゃんめちゃわかりみです」「しぃちゃんもビビちゃんも可愛い」「ティラミスゼリー美味しそうですね」などの声が寄せられている。