愛犬とのツーショットを披露した工藤静香のインスタグラム（＠ｋｕｄｏ＿ｓｈｉｚｕｋａ）より

写真拡大

　歌手・工藤静香（５５）が、愛犬とのツーショットを公開し反響を呼んでいる。

　１６日までにインスタグラムで「ツンデレ　ビビと　この子は私が無条件に愛を注ぐ、私には愛される事を知っている笑笑　だって、前代未聞のツンデレ　半端ない。私がニコニコしていても、「スンッ」てしてるでしょ？呼んでも気分次第で来ない！笑笑　もう可愛くてね。」とつづり、愛犬と一緒にニット帽を被って撮ったツーショットを披露した。

　「そしてティラミスゼリー！１番下はクッキーを崩して甘くしたコーヒーを湿らせ、豆乳に大さじ２杯のマスカルポーネをゼラチン、そしてコーヒーゼリー。少し甘く仕上げます。１番上は塩麹を混ぜて水切りした無糖グリークヨーグルト。これヘルシーでめちゃくちゃ美味しいです」と手作りケーキもアップ。

　この投稿には長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉからの「うける　びびの顔」とのコメントのほか、ファンからは「どちらも可愛すぎるっ」「しーちゃん愛たっぷりのビビちゃん」「好きすぎるしーちゃん」「わぁぁツンデレわんちゃんめちゃわかりみです」「しぃちゃんもビビちゃんも可愛い」「ティラミスゼリー美味しそうですね」などの声が寄せられている。