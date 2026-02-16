ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èô»¶³«»ÏÆü¤Ï2·î13Æü(¶â)¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤â¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÔÆâ¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ

ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü(¢¨)¤Ï¡¢2·î13Æü(¶â)¤Ç¤¹¡£

ÅìµþÅÔ¤ÎÈô»¶³«»Ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢²áµî10Ç¯Ê¿¶Ñ(2·î14Æü¤´¤í)¤è¤ê1ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ï1·î8Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¡Æ¤¤Ç2·î13Æü¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢¨Èô»¶³«»ÏÆü¤È¤Ï¡¢1·î°Ê¹ß¤Ë1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ò¡¢2Æü°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤Æ´ÑÂ¬¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÔ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÄÇß¤äÈ¬²¦»Ò¤Ê¤ÉÂ¿ËàÃÏ°è¤Ç2·î13Æü¤È14Æü¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤·¤Æ¡¢1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö2·î13Æü¤«¤é¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23¶è¤Ç¤â14Æü¤È15Æü¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ô¡¼¥¯¤Ï?

¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Áá¤¤½ê¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Î¥­²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¥¹¥®¡¢¥Ò¥Î¥­¤È¤âÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï

²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Âç¤­¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

­¡ ¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×
¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È²Ö¤¬³«¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

­¢ ¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢²ÖÊ´¤¬¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤«¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

­£ ¡Ö±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤äµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¡×
±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤¹¤ëÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤â²ÖÊ´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£