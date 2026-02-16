通貨オプション ボラティリティー 低下、ドル円１週間と１カ月はともに９．５９％ 通貨オプション ボラティリティー 低下、ドル円１週間と１カ月はともに９．５９％

通貨オプション ボラティリティー 低下、ドル円１週間と１カ月はともに９．５９％



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.59 5.40 9.15 6.50

1MO 9.59 6.00 8.93 6.93

3MO 9.79 6.56 9.12 7.52

6MO 9.65 6.84 9.05 7.77

9MO 9.57 7.08 9.00 7.96

1YR 9.45 7.18 8.98 8.07





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 9.13 10.17 7.81

1MO 9.12 9.82 8.08

3MO 9.53 9.91 8.41

6MO 9.55 9.92 8.52

9MO 9.59 10.00 8.59

1YR 9.56 9.98 8.61

東京時間16:41現在 参考値



週明けのロンドン市場で、短期ボラティリティー水準が低下している。ドル円は１週間と１カ月がいずれも９．５９％と１０％を下回っている。１年までのボラティリティー曲線は９％台半ば付近でほぼフラットとなっている。逆転現象は解消され、円高に備える目先の動きは落ち着いている。

