ドル円一時１５３．４６レベル、植田日銀総裁コメント後に高値つける＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時153.46レベルと本日の高値を更新した。クロス円も円安水準を伸ばしている。ユーロ円は182.07レベル、ポンド円は209.46レベルなどに高値を更新。



この日、植田日銀総裁は高市首相と昨年11月18日以来の会談を行った。会談後の記者会見で植田総裁は

「首相と定期的な一般的な意見交換でお会いした」

「首相から政策について要望は特になかった」

「具体的なとこについて話せることない」

「一般的な経済金融情勢の意見交換だった」などと述べている。



ドル円はこの報道を受けて高値を更新したが、足元では153.40付近に高止まりしている。



USD/JPY 153.38 EUR/JPY 181.94 GBP/JPY 209.30

