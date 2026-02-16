高知県内で深刻な渇水が続いている状況を受け、県は16日、初めての渇水対策本部会議を開催しました。



県内では去年11月以降、雨の量が平年を大きく下回り、深刻な渇水が発生しています。

2月16日午後3時時点で高知市の鏡ダムの貯水率は32パーセントと低く、仁淀川町の大渡ダムでは1月31日から貯水率0パーセントの状態が続いています。



深刻な渇水による県民の生活への影響が大きいとして16日、県では初めてとなる渇水対策本部会議が開かれました。





■県渇水対策本部 西森裕哉本部長「渇水状況がさらに深刻化する可能性もふまえまして、県民生活や農林水産業、商工業等への影響を最小限に抑えるために必要な対策を遅滞なく実施をしてください」高知市では2月12日から第1次給水制限が始まっていて、今後も渇水が続いた場合、段階的に供給量を引き下げることにしています。■県土木部 横地和彦部長「今すぐ非常に大きな危機になっているわけではないが、今のこの降水量が少ない状況がこのまま続いていくとかなりいろんな作業面でも生活面でも影響が出てくるということから危機意識としては大きなものをもっている」気象台によりますと四国地方の2月から4月にかけての降水量は平年並か少ない見込みだということで、県では引き続き県民への節水への協力を呼びかけています。