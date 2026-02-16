林芳正総務大臣が15日まで県内各地をまわり、地域の活性化に向けた様々な取り組みを視察しました。



林芳正総務大臣は、15日までの2日間、南国市や日高村、中土佐町など県内4つの市町村をまわり、地域の活性化に取り組むNPO法人や集落活動センターの現場などを視察しました。日本全体で進む人口減少や少子高齢化の課題に地域でどう取り組んでいるかを視察するもので、林大臣はそれぞれの地域で取り組みを担うメンバーからコンセプトや具体的な進め方などを聞いていました。





一方、中土佐町ではカツオの藁焼きも体験。カツオを一気に焼き上げる藁焼きの火力を体感したあと早速、たたきを試食しました。また、最後に訪れた南国市では官民の協力でできた地域活性化の拠点、「海洋堂スペースファクトリーなんこく」を視察しました。■林総務大臣「そこに住んでおられる方に加えて訪れられる方とかファンであるとか、こういう方をいかに増やしていくか、それが非常に大事なことでですね、今回訪れさせて頂いたいろんな取り組みも、そこにも非常に意を用いながらやって頂いているということを目の当たりにさせて頂いた」国は、新たに交流人口、関係人口拡大を目指す「ふるさと住民登録制度」の創設に向けて検討を進めています。県では、各地域独自の活性化への取り組みをバックアップしながら国の新しい制度ともうまくリンクできるよう実情や住民の要望を伝えていくことにしています。