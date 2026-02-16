¡Ú ±Æ»³Í¥²Â ¡ÛàÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¼«¿È¤Î²èÁü¤òÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤¿á¡Øµ¶¤Î¾ðÊó¾¦ºà¹¹ð¡Ù¤Ë·Ù¾â
ÇÐÍ¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖDIGITAL POSITIVE ACTION AWARDS 2026¡×É½¾´¼°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ±Æ»³Í¥²Â ¡ÛàÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¼«¿È¤Î²èÁü¤òÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤¿á¡Øµ¶¤Î¾ðÊó¾¦ºà¹¹ð¡Ù¤Ë·Ù¾â
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¾å¤Ç¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤Ê¤É¤Î³È»¶¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬´±Ì±Ï¢·È¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖDIGITAL POSITIVE ACTION¡ÊDPA¡Ë¡×¤¬ICT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¶µºà¤òÉ½¾´¤¹¤ë¿·»Üºö¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£Âç¾Þ¤Ï¡¢¡ÖCyberSafe AI: Dig Deeper (Minecraft¤ÇÀ¸À®AI¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦)¡×¡ÊÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç±Æ»³¤µ¤ó¤ÏàÂç¾Þ(ºîÉÊ)¤ÏÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢AI¤Î²ÄÇ½À¤È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ø½¬ÍÑ¶µºà¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ç¤â³Ø¤Ó¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¬³ØÀ¸¤Î¤È¤¤â¾ðÊó¤Î¼ø¶È¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶µºà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºòÇ¯¡¢¥Þ¥ó¥¬¤¬µ¯°ø¤Î¡ÖÆÃÄê¤ÎÆü¤ËÂçºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¾ðÊó¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉôº®Íð¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Æ»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾ðÊó¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Çà»ä¼«¿È¤¬¤¹¤´¤¯º¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«À¸³èÍÑÉÊ¤¬ÅÓÃ¼¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤³¤Î¾ðÊó¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿á¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÆ¸½VTR¤Ê¤É¤¬¾ÓÁü¸¢¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ¸À®AI¤Çºî¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËàÆü¾ï¤ÎÃæ¤ËAI¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆÈ©´¶³Ð¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹á¤È²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æà¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î²èÁü¤òÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¡Ö±Æ»³Í¥²Â¤¬¿äÁ¦¤Î¾ðÊó¾¦ºà¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¹¹ð¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æá¤È¼«¿È¤âÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢à¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÈï³²¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¡£Å¬ÀÚ¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼õ¤±¼êÂ¦¤â¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÉáÃÊ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹á¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û