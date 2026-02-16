Ê¡´Ö¹áÆà¸Þ´§¡¢¥×¥í»î¸³2ÇÔÌÜ¡¡½é¤Î½÷À´ý»Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë
¡¡½÷À½é¤Î¾´ý´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®¸Þ´§¡Ê33¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¥×¥í´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè2¶É¤ËÎ×¤ß¡¢ÊÒ»³»ËÎ¶»ÍÃÊ¡Ê21¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£Âè1¶É¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÇÔÀï¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç³Ê¤Ë¤Ï»Ä¤ê3¶É¤òÁ´¤Æ¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö¸Þ´§¤Ïº£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¡£»î¸³¤Ï¿·¿Í´ý»Î5¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¾¡¤¹¤ì¤Ð¥×¥í¤Î»ÍÃÊ¤È¤Ê¤ë¡£Âè3¶É¤Ï3·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¸³À´²¿Í»ÍÃÊ¡Ê22¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¡´Ö¸Þ´§¤Ï2022Ç¯¡¢ÊÔÆþ»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤¬ÉÔ¹ç³Ê¡£24¡Á25Ç¯¤ËÀ¾»³Êþ²Â½÷Î®»°´§¡Ê30¡Ë¤¬½÷À¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î¼õ¸³¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾´ý¤Î¥×¥í¤Ï´ý»Î¤È½÷Î®´ý»Î¤¬¤¤¤ÆÀ©ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£