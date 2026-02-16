投信・基準価額騰落率ランキング 2月2週（2月9日～2月13日）
2月2週の上昇率ランキングの1位には、日本株式を主要投資対象とするファンドが並びました。
2位の 「ＳＭＴ日本株式モメンタムファンド（トレンドランキング・日本株）」は、株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定しています。
下落率ランキング上位ファンドの下落要因は、分配金の支払いによるものです。「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）」は1450円、「ＪＰＸ日経４００アクティ ブ・オープン 米ドル投資型（ＪＰＸジャスト）」は2300円、「ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）」は1550円を、期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +9.77％ 半導体関連日本株式戦略ファンド（半導体ジャパン）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
2位 +9.07％ ＳＭＴ日本株式モメンタムファンド（トレンドランキング・日本株）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
3位 +8.52％ Ｊ・エクイティ（Ｋ２０００）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -10.92％ ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
2位 -10.79％ ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン 米ドル投資型（ＪＰＸジャスト）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 -9.88％ ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
