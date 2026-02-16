

2月2週の上昇率ランキングの1位には、日本株式を主要投資対象とするファンドが並びました。



2位の 「ＳＭＴ日本株式モメンタムファンド（トレンドランキング・日本株）」は、株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定しています。



下落率ランキング上位ファンドの下落要因は、分配金の支払いによるものです。「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）」は1450円、「ＪＰＸ日経４００アクティ ブ・オープン 米ドル投資型（ＪＰＸジャスト）」は2300円、「ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）」は1550円を、期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +9.77％ 半導体関連日本株式戦略ファンド（半導体ジャパン）

運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント



2位 +9.07％ ＳＭＴ日本株式モメンタムファンド（トレンドランキング・日本株）

運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント



3位 +8.52％ Ｊ・エクイティ（Ｋ２０００）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -10.92％ ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）

運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



2位 -10.79％ ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン 米ドル投資型（ＪＰＸジャスト）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



3位 -9.88％ ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）

運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



株探ニュース

