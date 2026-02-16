　2月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは386銘柄。東証終値比で上昇は188銘柄、下落は159銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は280円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7256>　河西工　　　　　　　293　　 +80（ +37.6%）
2位 <2970>　ジーエルシー　　 1230.1　+211.1（ +20.7%）
3位 <246A>　アスア　　　　　　　885　　+150（ +20.4%）
4位 <9338>　インフォＲ　　　　 3105　　+500（ +19.2%）
5位 <485A>　ＰｏｗｅｒＸ　　　 3591　　+566（ +18.7%）
6位 <7048>　ベルトラ　　　　　265.5　 +41.5（ +18.5%）
7位 <4222>　児玉化　　　　　　 1225　　+183（ +17.6%）
8位 <8946>　エイシアンＳ　　　　 98　　 +14（ +16.7%）
9位 <4974>　タカラバイオ　　　 1101　　+150（ +15.8%）
10位 <3168>　ＭＥＲＦ　　　　　 1520　　+203（ +15.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5621>　ヒューマンＴ　　 1068.9　-292.1（ -21.5%）
2位 <248A>　キッズスター　　　 1150　　-300（ -20.7%）
3位 <352A>　ロイブ　　　　　　　575　　-131（ -18.6%）
4位 <4476>　ＡＩクロス　　　　　981　　-202（ -17.1%）
5位 <3135>　マーケットＥ　　　　923　　-184（ -16.6%）
6位 <3924>　ランドコンピ　　　　771　　-150（ -16.3%）
7位 <7771>　日本精密　　　　　　525　　-100（ -16.0%）
8位 <2109>　ＤＭ三井製糖　　　 3027　　-468（ -13.4%）
9位 <5310>　東洋炭素　　　　　 5100　　-740（ -12.7%）
10位 <5216>　倉元　　　　　　　181.1　 -25.9（ -12.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 3390　 +44.0（　+1.3%）
2位 <4004>　レゾナック　　　　10590　　+100（　+1.0%）
3位 <7731>　ニコン　　　　　 1853.4　 +16.9（　+0.9%）
4位 <8015>　豊田通商　　　　　 6660　　 +54（　+0.8%）
5位 <8591>　オリックス　　　　 5373　　 +42（　+0.8%）
6位 <5108>　ブリヂストン　　　 3596　　 +27（　+0.8%）
7位 <7267>　ホンダ　　　　　 1564.8　　+9.3（　+0.6%）
8位 <6501>　日立　　　　　　　 5116　　 +30（　+0.6%）
9位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　　 2926　 +15.0（　+0.5%）
10位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1114.1　　+5.6（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2331　 -18.0（　-0.8%）
2位 <2503>　キリンＨＤ　　　 2664.1　 -17.4（　-0.6%）
3位 <5019>　出光興産　　　　　 1358　　-8.0（　-0.6%）
4位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2293　 -13.0（　-0.6%）
5位 <5801>　古河電　　　　　　21054　　-116（　-0.5%）
6位 <6954>　ファナック　　　　 6620　　 -28（　-0.4%）
7位 <7201>　日産自　　　　　　436.1　　-1.3（　-0.3%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4675　　 -13（　-0.3%）
9位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　645　　-1.5（　-0.2%）
10位 <4902>　コニカミノル　　　　580　　-1.3（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース