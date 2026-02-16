[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇188銘柄・下落159銘柄（東証終値比）
2月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは386銘柄。東証終値比で上昇は188銘柄、下落は159銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は280円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7256> 河西工 293 +80（ +37.6%）
2位 <2970> ジーエルシー 1230.1 +211.1（ +20.7%）
3位 <246A> アスア 885 +150（ +20.4%）
4位 <9338> インフォＲ 3105 +500（ +19.2%）
5位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 3591 +566（ +18.7%）
6位 <7048> ベルトラ 265.5 +41.5（ +18.5%）
7位 <4222> 児玉化 1225 +183（ +17.6%）
8位 <8946> エイシアンＳ 98 +14（ +16.7%）
9位 <4974> タカラバイオ 1101 +150（ +15.8%）
10位 <3168> ＭＥＲＦ 1520 +203（ +15.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5621> ヒューマンＴ 1068.9 -292.1（ -21.5%）
2位 <248A> キッズスター 1150 -300（ -20.7%）
3位 <352A> ロイブ 575 -131（ -18.6%）
4位 <4476> ＡＩクロス 981 -202（ -17.1%）
5位 <3135> マーケットＥ 923 -184（ -16.6%）
6位 <3924> ランドコンピ 771 -150（ -16.3%）
7位 <7771> 日本精密 525 -100（ -16.0%）
8位 <2109> ＤＭ三井製糖 3027 -468（ -13.4%）
9位 <5310> 東洋炭素 5100 -740（ -12.7%）
10位 <5216> 倉元 181.1 -25.9（ -12.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9843> ニトリＨＤ 3390 +44.0（ +1.3%）
2位 <4004> レゾナック 10590 +100（ +1.0%）
3位 <7731> ニコン 1853.4 +16.9（ +0.9%）
4位 <8015> 豊田通商 6660 +54（ +0.8%）
5位 <8591> オリックス 5373 +42（ +0.8%）
6位 <5108> ブリヂストン 3596 +27（ +0.8%）
7位 <7267> ホンダ 1564.8 +9.3（ +0.6%）
8位 <6501> 日立 5116 +30（ +0.6%）
9位 <8306> 三菱ＵＦＪ 2926 +15.0（ +0.5%）
10位 <3092> ＺＯＺＯ 1114.1 +5.6（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1963> 日揮ＨＤ 2331 -18.0（ -0.8%）
2位 <2503> キリンＨＤ 2664.1 -17.4（ -0.6%）
3位 <5019> 出光興産 1358 -8.0（ -0.6%）
4位 <9107> 川崎汽 2293 -13.0（ -0.6%）
5位 <5801> 古河電 21054 -116（ -0.5%）
6位 <6954> ファナック 6620 -28（ -0.4%）
7位 <7201> 日産自 436.1 -1.3（ -0.3%）
8位 <9984> ＳＢＧ 4675 -13（ -0.3%）
9位 <3697> ＳＨＩＦＴ 645 -1.5（ -0.2%）
10位 <4902> コニカミノル 580 -1.3（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース