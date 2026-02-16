2月11日（水）日本テレビ系で放送した「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、「北海道早押しクイズスペシャル」。ゲストには狩野英孝、塩粼太智・曽野舜太（M!LK）、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、ニッポンの社長、ゆりやんレトリィバァが登場した。

北海道にまつわる様々なクイズにゲストが回答。その中には、実は北海道でこんなものが作られているという切り口のクイズも。

美唄市の工場で何を作っているかという早押しクイズでは、白い粉の映像を見て安村が「人工の雪」と回答するもハズレ。曽野の「コンクリート」という回答もハズレのなか、塩粼が「チョーク」と見事回答！

創業88年の文具メーカー・日本理化学工業は、年間4,000万本という日本一（※自社調べ）の生産量を誇る。炭酸カルシウムにホタテの貝殻を混ぜることで書き味が滑らかに、しかも折れにくく粉も出にくい高品質なチョークになるそう。粉の舞いにくさを活かし、グラウンドの白線にも使われるという。

正解した塩粼は、「貝殻でチョークを作ってる、みたいな話を聞いたことがあって」「貝殻って出た瞬間にわかりました」とコメント。

続いて、小樽市の工場での早押しクイズではノブの「このコーナーに山本（浩司）が手も足も出てない」というツッコミに、タイムマシーン3号の山本は「思いつかないからしょうがない！」「思いつかないんだ、面白い答えが！」「早いんだよ、みんな！」と声を張り上げ、爆笑が起こる場面も。時間をもらって山本が出した回答「昆布」は不正解に。

他にも、曽野が「黒いチョーク」、塩粼の「靴の裏のゴム」、山内健司の「中敷き」、曽野の「ソール」と皆不正解が続くなか、山本の再度の回答「長靴」が見事正解に！

創業91年、北海道唯一の国産長靴メーカー・第一ゴム。創業時からの製法を守って品質を保ち、道民に信頼される滑りにくく丈夫な長靴を作り続けている。「これがないと北海道で怪我します」という愛用者の声も。素材の約9割を占める天然ゴムは低温でも硬くなりにくく断熱性も高いそうだ。

