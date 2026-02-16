１５日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」では、実は生きているのでは？と噂されていた“名探偵”が本当に退場となったことが発覚した。

この日の「リブート」では、儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）が、儀堂は実は早瀬陸だと見抜き、儀堂に整形した早瀬（鈴木亮平）はそれを認める。麻友は、儀堂が埋められた場所を案内しろと儀堂の顔の早瀬に命じ、早瀬は儀堂を埋めた場所へ案内する。

夫は生きていると信じている麻友は、必死に土を掘り返すと、そこから出てきたのは、合六が料理を振る舞う恐怖のレストランで殺された安藤（ダイアン津田）だった。

麻友は「儀堂じゃない…」と言うと、早瀬は「安藤という男です。殺されるのを見ました」と説明する。安藤は、合六のレストランで会社の金に手を付けたことがバレ、冬橋（永瀬廉）に殴られて気を失い、別室に連れて行かれる。そこで銃声が鳴り響いていたが、安藤が本当に撃たれたのかは映されていなかった。

その後、主演の鈴木亮平がＸで「名探偵安藤は…まだ出てくる、とだけ伝えるくらいは良いかもしれません」などと意味深投稿。放送日にも「安藤役のダイアン津田さんも再登場するとかしないとか」などとつぶやき、ネットでは実は安藤は生きているのでは？などの考察が挙がっていた。

そして結果は山中に埋められた姿で再登場。鈴木は「＃安藤」というハッシュタグとともに、撮影時と思われる泥だらけの津田の写真をアップ。放送では顔の一部分だけしか映らなかったが、もちろん全身埋まっており、体も顔も真っ黒だ。

津田もＸで「みなさん！安藤は死にました！すぐ死ぬ！！しかし魂は死なない！安藤と一緒にリブート見届けましょう！」と呼びかけていた。改めて退場宣言だ。

ネットも「埋まってる一瞬のシーンしかテレビには映らんから鈴木さんのこの投稿で安藤は救われたと思いますｗ」「ガチだったんですね！てっきり人形かと思ってました」「亮平さんから『四話で再登場』とは聞いていましたが、まさかこんな形での再会とは」など反響を呼んでいた。