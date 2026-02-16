タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。1,500円以下のアイテムを取り入れた「プチプラデートコーデ」を披露し、反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「テーマはデートコーデです」 1,449円のニットワンピース×ニーハイブーツの絶対領域を披露 「ドライブデートしたーい！」





鈴木さんは「ニットワンピにニーハイブーツ履いて絶対領域出しました！テーマはデートコーデです」とコメント。公開された写真では、アイボリーホワイトのオーバーサイズニットワンピースに黒のニーハイブーツを合わせた、シンプルながらも女性らしいスタイルを披露しています。







投稿では理想のデートプランについても触れており、「ドライブデートしたーい！千葉県にある大慶園に行きたい！」と地元スポットに言及。「昔ダブルデートでよく行ってたなぁー！」「ゴーカート乗ってプリクラ撮りたい！帰りはラーメン食べて帰宅したい」と、飾らない具体的なコースを紹介し、親近感を漂わせました。







特筆すべきは、着用しているニットワンピースの価格が1,449円という驚きの安さであること。鈴木さんは「プチプラデートコーデでした」と、手頃な価格でおしゃれを最大限に楽しむ姿を伝えています。







この投稿に、「ミニスカワンピ＆ニーハイブーツコーデがめっちゃ似合ってて可愛いですね」「ゲーセンにバッティングセンターにゴーカートに、楽しいよね」「ホワイトのニットのミニスカートが最高」「似合って奈々めちゃくちゃカッコイィ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】