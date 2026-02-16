プレミアムＧ１「第２回スピードクイーンメモリアル」が２４日から３月１日まで、徳島県のボートレース鳴門で開催される。このＰＲのため、鳴門市企業局ボートレース事業課の吉田大課長が１６日、キャンペーンレディーの月野香花さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

選考期間内に全国２４場で「最速レースタイム」を記録した女子レーサーを優先して選出。初日１２Ｒドリーム戦１号艇の浜田亜理沙（埼玉）のように戸田、とこなめ、からつと複数場で１位をマークしている場合は、２〜５位でも繰り上がる形で出場するケースもある。

月野さんが「（Ｗオールスターの）ファン投票を見ても多くのファンに応援されていると感じますし、注目ですよね」とイチ推しするドリーム２号艇の守屋美穂（岡山）は計４場で最速タイムを保持。当然、期待は大きい。なお、今回の舞台となる『鳴門１位』として選出された遠藤エミ（滋賀）は、女子Ｇ１完全制覇の偉業達成が懸かる。

節間はとろサーモン（２５日）、野性爆弾・くっきー！（２８日）らのお笑いステージのほか、３月１日はボートレースＣＭキャラクターのファーストサマーウイカも来場。売り上げ目標の９０億円達成へ多彩なイベント、サービスを用意している。

鳴門ボートでは併設されている『ＵＺＵＰＡＲＫ』に昨年１２月、フットサル場を新設したほか、バスケットボール場を１・５倍に拡張。レース以外も楽しみが満載の空間にぜひ、足を運びたい。