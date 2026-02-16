メ～テレ（名古屋テレビ）

岐阜県大垣市のガソリンスタンドで販売された灯油に、ガソリンが混入した可能性があることがわかりました。

16日朝から続々とガソリンスタンドを訪れる人たち。

灯油やガソリンを買いに来たわけではありません。持ち込んでいるのは、ここで買った灯油です。

「ガソリンスタンドには灯油の返却に訪れた人たちが車で列をつくっていて、消防隊員が中身を調べています。中には暖房器具本体も持ち込まれています」（記者）

「(ファンヒーターを)持っていても仕方ない。火が吹くと困るので、とりあえず持ってきた」（灯油の購入者）

「においも(灯油と)一緒だし。ファンヒーターもどうもないが、分からないから持ってきた」（灯油の購入者）

大垣市熊野町にある「キグナス石油西濃」。

消防は15日、このガソリンスタンドで販売された灯油に、ガソリンが混ざっていた恐れがあると発表しました。

「どうもすみません。ご迷惑かけます」（従業員）

問題の「灯油」が販売されたのは、1月29日から2月13日までの間。

販売したガソリンスタンドのスタッフは―。

「この業界に46年いるけど、この原因が考えられない。うちの従業員はみんなベテラン。燃えるようなガスを入れる人はひとりもいない」（従業員）

「絶対に使用しないで」

消防は、灯油を買った人は絶対に使用しないように呼びかけています。

石油ストーブにガソリンを誤って入れた場合を想定した実験では、点火してしばらくすると、気化して漏れ出たガソリンに一気に火がつき、広い範囲で燃え始めました。

燃焼学が専門の豊橋技術科学大学の中村祐二教授は、ガソリンの危険性について、火がつき始める“温度の違い”があると指摘します。

「火をかざしたときに液体が燃える温度が“引火点”。引火点がガソリンだとマイナス40度以下、灯油だと常温より高くて40度以上と違いがあります」(中村教授)

ただ中村教授は、販売の段階で灯油にガソリンが混入すること自体が考えにくいと、疑問を呈します。

「(ガソリンと灯油は)そもそも売る場所が違うので混ざることはないと思う。普通ではありえないこと。混ざった場合に不具合は必ず起きるので、間違うことはあってはならない」（中村教授）

2月に住宅が全焼した火事

消防は、混入した経緯について「調査中」だとしていますが、ガソリンの混入疑惑が判明したきっかけの一つは、2月に起きた火事にあるといいます。

2月9日、大垣市で木造2階建ての住宅が焼ける火事が発生。

消防によりますと、住人は「自宅内のファンヒーターに異常燃焼があった」「灯油とは違うにおいがあった」としたほか、キグナス石油西濃でファンヒーター用の灯油を購入したと説明しているということです。

消防にはほかにも、このガソリンスタンドで灯油を購入した人から「石油ファンヒーターが故障した」などといった通報や相談が複数寄せられているといいます。

消防は16日、ガソリンスタンドに立ち入り、持ち込まれた灯油の検査などを行いました。

いったいなぜこんなことが起きたのか。消防は引き続き、経緯などについて調査を進めていく方針です。

購入者は消防署や販売店に連絡を

大垣市熊野町の「キグナス石油西濃」でガソリンが混入したおそれのある灯油が販売されたのは、1月29日(木)から2月13日(金)までです。

ストーブなどに使った場合、火災につながる恐れが高いため、このガソリンスタンドで灯油を購入した人は、直ちに使用をやめ、消防署や販売店に連絡してください。