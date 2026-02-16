北斗晶、親子4世代での“幸せ時間”を息子・健之介が公開「なんかもう最高ですね」「すーちゃんお手伝い頑張っていますね」
佐々木健介（59）・北斗晶（58）夫妻の長男・佐々木健之介さんが15日、自身のインスタグラムを更新。親子4世代で過ごすオフの時間を写真で披露した。
【写真】「なんかもう最高ですね」親子4世代での“幸せ時間”を満喫する北斗晶ら
健之介さんは「Days like this」のコメントとともに、写真や動画を多数公開。健之介さんの長女で健介＆北斗夫妻の初孫にあたる“すーちゃん”こと寿々ちゃん（すず・2）や北斗の両親、愛犬らも登場し、家族の自然体で幸せなひとときが伝わる投稿となっている。
この投稿にフォロワーからは「なんかもう最高ですね！泣きそうになっちゃいましたよ」「いい家族ですね！」「娘さん大きくなりましたねー」「この写真味があるねぇ 最高」「写真・映像が凄くセピア色でカッコいいです」「どのお写真も温かさを感じます 素敵なご家族ですね」「すーちゃんお手伝い頑張っていますね！ほのぼのとしたお写真ですね！」など、温かいコメントが寄せられている。
