「9分」

51手目、永瀬の指し手に記録された数字だ。局面は終盤戦の入口。そして、持ち時間がまだ6時間30分も残っているのに、たったの9分。この数字が意味するものはただ一つだ。



藤井聡太王将（右）に永瀬拓也九段が挑んだ ©︎勝又清和

私が「もう指したんですね……」とつぶやくと、立会人の島も深刻そうな顔でうなずいた。挑戦者・永瀬は、一体どこまで研究しているのか。（全2回の1回目／つづきを読む）

「対永瀬用ウェポン」を繰り出した藤井

藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第3局が、2月3日、4日に東京都立川市「オーベルジュ ときと」で行われた。開幕戦は永瀬が、第2局は藤井が勝って1勝1敗のタイになり、改めての五番勝負だ。

注目された後手番での藤井の作戦は、4手目に角道を止めて雁木を含みにするものだった。過去に6局採用して6戦全勝、しかもそのうち4局が対永瀬戦。つまり、対永瀬用の「ウェポン」を第3局に投入してきたのだ。

とはいえ、角道を止めたからといって、陣形がすぐに雁木に決まるわけではない。ここからは互いの作戦を探り合う「後出しジャンケン」が始まる。

意表をついた「棒金」の攻め

専門的なことを言えば、先手の有力戦法は銀を5六に腰掛ける「右四間飛車」か、銀を3七から4六に繰り出す「早繰り銀」。対して後手は、相手に相性の良い陣形を選びたい。

藤井は永瀬の早繰り銀系を確認してから、雁木ではなく「高美濃」に組んだ。そして、なんと守りの金を前線へ繰り出したのだ。高美濃の布陣で金のオーバーラップ自体は前例があるが、飛車先を伸ばさない形では新手だ。

私はその日、午前中の仕事を終えてから将棋連盟ライブ中継を見て驚いた。藤井の金がどんどん進出しているではないか。「棒銀」ならぬ「棒金」で、いつのまにか飛車の前の六段目まで迫っている。

藤井の指し手は過激極まりない。永瀬玉の頭上には歩のクサビが打ち込まれ、金の重圧がかかっている。にもかかわらず、永瀬の指し手もまた止まらない。一体何が起きているのか。

あわてて現地に向かう

慌てて現地に向かい、午後0時50分頃に控室へ。立会人の島朗九段に挨拶する。一緒に検討しているのは、奨励会員の川村悠人三段と木村友亮三段だ。島は「立会人解説のために、普段の研究会でお世話になっている2人を呼んだんです。心強い味方です」とにっこり笑う。

彼らによれば、公式戦での前例こそないものの、この形は水面下で研究されていたそうだ。とはいえ、永瀬の指し手の早さには皆も驚きを隠せない。「もう終盤の入り口で、一手一手が重いですね」と言い、ふと「会話の内容が1日目の昼食休憩ではないなあ」と漏らした。

「我々ではついていけませんね」

「全くです」

島と顔を見合わせて苦笑い。

「助っ人を呼んだのは妙手でしたね」

「良い手だったでしょう」

「ここは長考だろう」と思っていた矢先に…

午後1時30分、休憩が明けると、永瀬は本格的に藤井陣への侵攻を開始した。角を打って香を取りつつ馬を作る。対して藤井も馬を作った。すでに終盤戦だ。「ここは長考だろう」と思っていた矢先、「あ、指した」と声が上がる。

え、9分？

わずか9分で着手した理由。それは…

わずか9分で、馬取りに金が上がった。飛車の横利きが消え、馬を引いた手が永瀬の銀と飛車の両方に当たっている。金と歩で永瀬玉にプレッシャーがかかる難易度の高い局面で、9分とは。

私が「もう指したんですね……」とつぶやくと、島も「まさかここまで研究済みとは。永瀬さんにキャッチされていましたか」と、畏怖のこもった口調で応じた。

ここまでの指し手を振り返ると、藤井は前例から手順を入れ替えて変化している。20手もいかずに公式戦で前例のない将棋に入ったはずだが、それでも永瀬の守備範囲だったのだ。検討陣4人全員が「永瀬、恐るべし」という顔つきになる。

思い出される10年ほど前の勝負

藤井が長考に入ったところで、島に話を聞いた。

「藤井さんがまだ中学2年生で三段だった頃、武者修行で関東に来たんです。師匠の杉本（昌隆八段）さんが森下（卓九段）さんに相談して、私の自宅で、永瀬さんや、森下さんの弟子の増田（康宏八段）さんたちと研究会をしましてね。その時は関東の若手が頑張って、藤井さんに勝ち越したんですよ」

私も杉本八段から聞いたことがある。藤井はその帰りの新幹線でも、携帯用の盤駒で杉本と反省会をしていたとか。

島は永瀬ともその頃から研究会などで交流があった。10年ほど前、彼が初めてタイトル戦への出場を決めた際、島は「手持ちの和服が少ないでしょう」と自分の和服を譲ったのだという。「私はもうタイトル戦に出ることもないから（笑）」と。袴はオーダーメイドだった。

「私も、故・原田泰夫九段から和服をいただいたことがありました。形見分けのような形でしたね。今日、永瀬さんがその譲った羽織と袴を着ていると聞いて嬉しいです。良いものは長く着られますから」

56分の考慮ののち、予想通り藤井は一つ後ろに馬を引き、4筋の歩を突き出して反撃したところで1日目を終えた。

