藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第3局が、2月3日、4日に東京都立川市「オーベルジュ ときと」で行われた。

1日目、藤井が守りの金を攻めに使う意表の「棒金作戦」を見せたのに対して、永瀬は考慮時間を小刻みに使いながら反撃に出る。昼食休憩明け、終盤戦に突入しても永瀬の早指しは止まらず、底知れぬ研究範囲の深さを窺わせた。そして勝負は2日目へと突入する--。（全2回の2回目／最初から読む）



藤井聡太王将（左）に永瀬拓矢九段が挑んだ ©︎勝又清和

藤井は苦しそうな表情に。モニター越しにため息が…

2日目。永瀬の封じ手は、一番人気だった「馬取りに飛車を回る手」だった。受ける手も有力だったが、永瀬のここまでの戦いぶりからして前進する手を選ぶだろうという島の予想は当たった。

午前10時頃、私は1日目と同じく現地へ。今日は山口裕誠三段と須田優輝初段が検討に加わった。立会人の島朗九段は「今日の助っ人も頼りになりますよ」と語る。須田初段は島門下で仙台在住。奨励会のために東京入りしたときに、しばらく滞在して研究会などをこなしているそうだ。

島はAIの評価値や候補手も時折指摘するが、奨励会員の検討を邪魔しないよう最大限の配慮を払って見守っている。この難解な終盤は、実に考えがいがある。

藤井は苦しそうな表情だ。モニター越しにもため息が聞こえ、扇子を回し、膝を叩く。苛立っているようにも見えた。藤井は、馬を逃げていては勝負にならないと敵陣に突っ込む。

敵の駒が頭上に迫る永瀬玉、初期配置から一歩も動いていない藤井玉。どちらも危険な状態で、島は「一手一手が重いですね」と繰り返す。やがて控室には、大盤解説を務める高橋佑二郎四段と宮宗紫野女流二段も合流した。

79分の長考、決断の一手

永瀬がここで大長考に沈む。79分の考慮の末、藤井の飛車の前に歩を叩いて位置をずらし、金で馬を取ってから金銀取りに歩を成り込んだ。角を入手したものの、金を渡した上に、自陣には飛車取りのと金を作られている。もう後戻りのできない順だ。最短距離で仕留めようとする、決断の一手である。

藤井が長考しているうちに昼食休憩に入った。金を取られると負けてしまう藤井は、休憩を挟み53分の長考で金を逃げる。すると永瀬もお返しの68分を投じ、端から角を打った。

これが永瀬の切り札だった。居玉をとがめる王手であるだけでなく、永瀬玉に迫る8六の金にも当たっているのが大きい。

昨日の検討では、私も島も「攻め合いなら後手（藤井）持ち」と考えていた。だが三段の2人に「この角打ちがある」と指摘され、驚かされたものだ。

島は「普通、棒銀なら8六にいるのは銀だから、こんな王手は成立しない（9五に銀の利きがある）。いやはや」とため息をつく。

「我々2人しかいなかったら、どうにもなりませんでしたね」と島が言い、私も同意した。

藤井はとんでもない勝負手を用意していた

流石にこの角打ちが刺さっては藤井も厳しいか。だが島は「藤井さんはここからは間違えないでしょう。一番難しい局面に持ち込むはず。勝ち切るのは大変ですよ」と予想する。

その予想通り、いや予想を超えて、藤井はとんでもない勝負手を用意していた。なんと取れるはずの飛車を取らず、逆に成らせたのだ。飛車を取ると、先手玉の右辺を狭めていると金が永瀬玉から離れてしまう。自玉が危険になっても、寄せ合いに勝機を求めたほうが良いという判断だ。調べてみると、これが実に難しい。島がつぶやいた。

「奥行きのある終盤戦が続いていますね。飛車を成らせてくれたなら、諦めてくれたのかなとも思いますが、そうではなかったんですね……」

永瀬は飛車を成り込み、後手陣ラインを守っていた銀を取る。ここで藤井が最後の長考に入った。奨励会員の2人が熱心に検討し、凄い勝負手を発見する。先手陣深く、金取りに桂を打つ攻めの手だ。

一見、寄せ合いで先に藤井玉のほうが詰みそうだが、これがなかなか捕まらない。皆で詰みを読むが、結論が出ない。藤井の長考は永遠のように感じられた。

やがて藤井が選んだ手は、自陣に入ってきた銀を取り返す手だった。

控室に声にならないため息が漏れる。藤井が選択しなかったということは、「あの順は負け」なのだ。それは間違いない。だが、その手順がわからない。

盤上から“唯一の頼み”が消えてしまい…

藤井は受けに回ってチャンスを待ったが、ここからは永瀬の本領発揮だった。馬を引き付け、銀を金にぶつけて打ったのが好手だった。

「めちゃくちゃいい手ですね」と歓声が上がる。これぞ奨励会員たちが憧れる「負けない将棋」だ。

藤井が六段目まで金を進出させてから実に41手。ずっと重圧に耐え続け、ようやくその金が盤上から消えた。同時に藤井の勝ち筋も消えた。

午後6時13分、91手にて永瀬勝ち。

島が「いやあ、長くて楽しい物語でした。若い子たちと検討できて本当に楽しかったです」としみじみ語り、私も深くうなずいた。

藤井が七番勝負の開幕3局で1勝2敗となるのは、これが初めてのことだ。

局後のインタビューで、永瀬は51手目に少考で指した金上がりについて「はい、指してみようと思っていました」とはっきり述べた。やはり、研究の範疇だったのだ。

藤井は「形勢判断が甘く、チャンスの少ない将棋になってしまった」と反省を口にした。その後、大盤解説会場の「たましんRISURUホール」壇上でも、藤井は「際どいところを見切られてしまった」と語っていた。

「飛車を打たれて詰みです」周囲を驚愕させた藤井の一言

控室に戻ってからの感想戦は、時折無言が続く緊迫した時間となった。しかし表情は豊かだ。笑い、驚き、真剣な目つきになる。最小限の言葉で意志が通じ合い、パズルのピースがはまっていくのがわかる。「あの角がきつかった」という一言が重い。

やがて、あの場面になった。なぜ先手陣への桂打ちを見送ったのか。すなわち、72手目に△5七桂と打ち、▲8四桂なら△同飛▲同角に△6九桂成と勝負する順はどうだったのか。

すると、藤井から驚きの言葉が出た。

「飛車を打たれて詰みです」

えっ、▲7三飛と打つのか。それで詰むのか。島も驚愕している。

永瀬も△5七桂の順は考えていたが、その場合には金を逃げる予定だったようで「詰みなんですか……」と驚きの表情を浮かべた。だが、2人ともその後の手順を盤上に並べようとはしない。藤井が「詰み」と言えば、それが結論なのだ。

2人は同時にシンクロしたかのように天を仰いだ。置いてきぼりにされた私たちが、その深淵を覗き見ることはできなかった。

2人が作り出す「作品」のレベル

感想戦が終わり、最後に島に感想を求めると、「永瀬さんの努力の勝利です」との答えが返ってきた。まさにその通りだ。ここまで研究するのに、一体どれほどの時間を費やしたのだろう。

序盤早々に新手で前例を外れており、AIだけでは到底調べ尽くせないはず。数多くのぶつかり稽古とフィードバックがあってこその勝利だ。その努力が、対藤井のタイトル戦で初めて、3局終了時点での勝ち越しをもたらした。

関係者に挨拶して控室に戻ると、記録係の吉田響太三段と、山口、須田の両名が、まだあの局面を前に夢中で詰みを考えていた。若い情熱は、いくらでも考え続けられるのだろう。私は1日目から終盤戦を検討し続けた疲労を抱え、それを「宿題」として立川を後にした。

後日、長い時間をかけてようやく詰み手順を発見した。合駒の選択肢がいくつもあり、変化が多すぎて読み切るのは至難の業だ。藤井なら読み切って当然と思うかもしれないが、2日間の激闘による疲労の中、逆側（詰まされる側）の視点からこの手順を読み切るのは並大抵のことではない。

他の変化手順もことごとく高難易度で、改めて2人が作り出す「作品」のレベルの高さを思い知らされた。

私は第1局の際、「今回のタイトル戦は荒れる。タフになる。そんな予感、いや実感を伴った空気だ」と書いた。その言葉通りの、壮絶な七番勝負になりつつある。

