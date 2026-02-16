「無言で倒す」が多数？

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは公式SNSアカウントで、新幹線に乗った際のエピソードを投稿しました。この投稿は2026年2月13日時点で600万を超える表示回数を記録するなど、大きな反響を呼んでいます。

【えっ…これが真栄田さんvs「金持ちそうでワガママそうなおばさん」の投稿です】

真栄田さんは「新幹線、席倒していいか聞いたら、金持ちそうでワガママそうなおばさんに、『ダメ』と言われた。仙台の先、古川まで2時間半、背中に、モヤモヤを感じながら真っ直ぐに座ります」と投稿。さらに「ちなみに、金持ちそうで、ワガママそうは、内間が思ってそうなので書きました。僕は一切思ってません。嫌な人だなと思ってはいます」と付け加えています。

この投稿に対しSNSでは多くのコメントが寄せられています。

「『ダメ』って言える図太さが、その金持ち（風）な余裕を作ってるんですかね……。新幹線は『公共交通機関』であって『自家用車』じゃないことを誰か教えてあげてほしい」

「真栄田さんよく耐えたね こんなやつ嫌な人だなと思っていいです 著名人だから角の無い様に言ってるがすごくムカついたんだろ」

「だから倒していいか私はきかない。『倒します』とだけ言う」

「新幹線、こういう人がいるの知ってるので、自分はいつも無言で席倒す。文句を言われた事は一度もない」

「席倒していいか聞く行為自体、厚意なんよ 席料支払ってるしルールも問題ないから本来は問答無用で倒していいんだよな」

「聞くのも聞かれるのも面倒だから無言で倒すしそれが当たり前になってほしい」

このように、さまざまな反応が寄せられているようです。